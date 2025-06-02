Semih Balaban: Daha iyi bir Yunusemre için çalışacağız

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yönetime geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda düzenlediği 1. Yıl Buluşması’nda anlattı. Programda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarları da Başkan Balaban’ı yalnız bırakmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, iktidarın tüm kuşatmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında kente en güzel hizmeti yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Semih Balaban, 1 yılda bütün engellemelere rağmen Ferdi ve Gülşah başkanımla Manisa’da güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar da 1 lira kredi kullanmadan, çek kesmeden bugünlere geldik. 31 Mart’ta hem Türkiye’de hem de Manisa’da büyük bir tarih yazdık. Bunu birçok kişi ve kuruma borçluyuz. Başta Türkiye’nin umudu Manisa’nın evladı Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum. Manisa’da birlik ve beraberlik içerisinde il başkanlığımızın öncülüğünde, Ferdi Başkanımızın kaptanlığında iktidara yürüyoruz. Ekrem Başkana, belediye başkanlarımıza yapılan baskı ve hukuksuzluğu da şiddetle kınıyoruz. Gün gelecek, devran dönecek. Herkes hukuk önünde halka hesap verecek” diye konuştu.

“ADALETLİ OLURSANIZ BORÇ DA ÖDENİR İŞ DE YAPILIR”

Programda katılımcıları selamlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, “Tam 14 ay önce biz partili partisiz herkesin oluşturduğu Manisa ittifakını kurduk ve bugüne kadar 78 yıl boyunca hiç kazanılmamış olan onurlu ve gururlu koltuğu vatandaşlarımız bizlere emanet etti. Bu onurlu koltuğu korumak, bunun sorumluluğunda olmak bizler için gerçekten çok önemli. Manisa’nın gururu Türkiye’nin umudu olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde hep birlikte yola çıktık. 31 Mart’ta bize inanan güvenen tüm halkımız bu göreve layık gördüler. Ama göreve başladığımızda şunları gördük: Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2.4 milyar borcu vardı. Ben bunu nasıl ödeyeceğim diye düşünürken döndüm Semih Başkana baktım Semih Başkan’da 1.4 milyar TL borç, bir de saray yavrusundan kalma bir odası vardı. Semih Başkana bırakılan buydu. O günden itibaren mali disiplin içerisinde gece gündüz demeden tüm ekibiyle nasıl mücadele ettiğini sizler kadar ben de çok iyi biliyorum. Bu mücadele sonunda az önce bir yıllık yaptığı etkinlik kitapçığına baktım, gerçekten dolu dolu... Eğer ki adaletli davranabiliyorsak, her kuruşun peşinden koşabiliyorsak, tüm şeffaflığımızla hesap verebilir bir şekilde belediyeyi yönetiyorsak, borç da ödenebiliyor, o faaliyet raporunda gördüğünüz kitapçığın da içerisi doldurulabiliyor. Ben öncelikle bunu başardığından dolayı Semih Başkan ve ekibini kutluyorum.

‘DEĞİŞİMİN İLK ATEŞİ MANİSA’DAN YANDI”

CHP İl Başkanı İlksen Özalper ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bizler bugün buralarda konuşabiliyorsak aslında en fazla sizlerin başarısı, sizlerin emeği. O yüzden emekleriniz o kadar kıymetli ki. Yıllarca kurduğumuz bir hayalimiz vardı. Maalesef ki çok uzun bir süredir bu hayalimizi gerçekleştiremedik. Her seçim sonrası ağlayarak evimize döndük. Saat 8-8.30’da il ve ilçe binalarımızı kapattık. Ama hayat değişti, artık insanlarımızın farkındalıkları arttı. Dediler ki bu ülkenin yeniden bir kurtuluşa, yeniden CHP’ye ihtiyacı var. İlk gelen seçimlerde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde değişimin ilk ateşini Manisa’dan başlayarak tüm Türkiye’de yaktık. Ama genel başkanımızın da her fırsatta söylediği gibi bu bir zafer değil, sadece bir başarı. Zaferi hep birlikte omuz omuza mücadele vererek Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırarak, fabrika ayarlarımıza geri dönerek, Türkiye’de partimizi birinci parti yapacağız. Her zaman söylediğimiz gibi kurtuluş, yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz!”

‘BORCU BAHANE ETMEDİK’

Konuşmaların ardından yeniden söz alan ve yönetimde geçen 14 aylık süreçte adil, katılımcı ve halk odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Balaban, “Bugün sizlere Yunusemre’de birlikte yürüdüğümüz değişim yolculuğunun adımlarını anlatmak, yaptığımız hizmetleri sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Her bir projemiz, sizlerin yaşam kalitesini artırmak, kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek için atılmış kararlı adımlardır. Belediyemizi ağır bir borç yüküyle devralmamıza rağmen, halkımız için çalışmaktan asla vazgeçmedik. Her adımımızda sizlerin güveni ve desteği bize yol gösterdi, güç verdi. Bugün geldiğimiz noktada, kaynakları doğru kullanarak tasarrufu ön planda tutuyor ve israfa izin vermiyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak için; kültür, çevre, sosyal destek ve eğitim gibi pek çok alanda kararlı adımlar atıyoruz. Her hizmetimizde, halkın parasını halka kazandırma ilkesiyle hareket ederek, sizlerin desteğiyle her zaman halk için, halk adına, halkla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yarın ya da aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışacağız. Birlik ve dayanışma içerisinde: ‘DAHA mutlu, DAHA umutlu, DAHA huzurlu, DAHA sağlıklı, DAHA iyi bir Yunusemre’ için hep birlikte ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“DAHA; BİR VİZYON, GELECEK HEDEFİDİR!”

Konuşmasında belediyenin yeni vizyonu olan “DAHA…”yı da tanıtan Başkan Balaban şunları söyledi: ‘DAHA…’ diyerek çıktığımız bu yolda bu şehirde artık tek başına yönetilen değil, omuz omuza yürüyen bir belediye var. Katılımcı, şeffaf ve halkçı bir belediyecilikle, bu şehri herkes için daha yaşanabilir, daha eşit, daha umut dolu bir yer haline getirmek için; birlikte kurulan hayaller, birlikte atılan adımlar bizi “DAHA” iyisine taşıyor. Çünkü biliyoruz: DAHA’sı mümkün! İşte, bu yüzden; DAHA sadece bir kelime değil; bir vizyon, bir yön, bir gelecek hedefidir. Birlikte hayal ettik, birlikte inşa ettik. Birlikte değiştirdik. Bugünü güzelleştirmek, yarını birlikte kurmak için, “DAHA”sı var. Şimdi sıra birlikte daha” da ileri gitmekte… Seninle “DAHA GÜÇLÜ, seninle DAHA İLERİ... Çünkü, ‘’Şehir Sensin, Şehir Senin.”

Başkan Semih Balaban 14 ayda yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

DAHA TEMİZ BİR YUNUSEMRE İÇİN…

“Çevremizi, sokaklarımızı ve havamızı temiz tutmak; sadece yerine getirilmesi gereken bir görev değil, birlikte yaşamanın vazgeçilmez bir gereğidir. Bu anlayışla; mahallelerimize bin adet yeni çöp konteyneri yerleştirdik. Mevcut bin 50 konteynerin bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Günlük ortalama 250 ton çöp topluyoruz. 4 bin 800 kez konteyner dezenfeksiyonu yapıldı. Dezenfeksiyon araç filomuzu 2 katına çıkardık. Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurduk ve hem Ana Hizmet Binamız hem de Muradiye Ek Hizmet Binamız için Sıfır Atık Belgesi aldık. Geri dönüşüm çalışmalarımızda %98 oranında artış sağladık. 68 bin 350 kg ambalaj atığı, 54 bin 849 kg lastik atığı, bin 704 atık pil toplayarak, toplamda 124 bin 903 kg geri dönüştürülebilir atığı ekonomiye kazandırdık. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte çöp toplama etkinlikleri düzenledik. Okullarda çevre ve geri dönüşüm eğitimleri verdik. 138 ibadethanemizin düzenli temizliğini sağladık.”

DAHA YEŞİL BİR GELECEK İÇİN…

“Doğayla uyum içinde, sürdürülebilir çözümlerle hareket ediyor; yeşil enerji ve bilinçli tüketimi ön planda tutuyoruz. Güneş Enerji Santrali kurduk. Enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak belediyemize gelir sağladık. Aktif yeşil alan miktarını 56.400 m² artırdık. Üçpınar Mahallesi’nde Yasin Halat Vefa Parkı’nı açtık. Süreyya Tabiat Parkı’nı yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunduk. Güzelyurt Mahallesi’nde yeni park çalışması, 50. Yıl Mahallesi’nde 900 m²’lik yeşillendirme yaptık. İlçe genelinde; 16 bin 459 çalı, 5 bin 40 çiçek, Bin 597 ağaç diktik. 4 bin 300 m² rulo çim serildi, 3 bin kg çim tohumu kullanıldı.”

DAHA SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN…

“Fiziksel ve ruhsal sağlığımızı önemsiyor, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyoruz. Manisa’da ilk kez; fizyoterapist, aile danışmanı, psikolog, diyetisyen ve dil terapisti desteği verdik. Bin 482 kişiye fizyoterapi, 520 kişiye aile danışmanlığı, 407 kişiye psikolojik danışmanlık, 280 kişiye diyetisyen, 141 kişiye dil terapisi hizmeti sunduk. 3 bin 289 kişiye halk sağlığı eğitimi verdik. 2 bin 830 kişiye bireysel sağlık danışmanlığı, 2 bin 538 kişiye KETEM taraması yaptık. Bin 149 kişiye mobil sağlık hizmeti ulaştırdık. Alzheimer ve Demans Danışma Merkezi’ni açtık. Kadına yönelik şiddet, obezite, gebelik gibi konularda seminerler düzenledik. Yatağa bağımlı bireylere evde bakım hizmeti, hasta yakınlarına psikososyal destek sunduk.”

DAHA ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN…

“Erişilebilirlik bir ayrıcalık değil, haktır. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim ve sosyal etkinlikler düzenledik. İlçe genelinde rampa ve kaldırım düzenlemeleri yaptık. Bin 458 kişiye evde banyo, bin 455 kişiye berber hizmeti sağladık. 39 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye desteği verdik. Yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıttık, bu hizmetin kapasitesini artırdık.”

DAHA EŞİT BİR TOPLUM İÇİN…

“Toplumsal eşitlik, sadece savunulan değil, uygulanan bir ilkedir. 12 mahallede bulunan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerinde 23 branşta 129 kurs açtık, 18 bin 471 kişiye eğitim verdik. Kadın El Emeği Pazarı ile kadınlarımızın ekonomiye katılımını sağladık. “Her Kadın Güzeldir” projesiyle kırsala kuaför hizmeti götürdük. Kadın Destek Hattı’nı kurduk. Kadına şiddete karşı seminerler verdik. Okuma-yazma kurslarıyla birçok kadını okuryazar yaptık. Empati, dayanışma ve sosyal sorumluluğu önceliyoruz. Ege Bölgesi’nin en modern Hayvan Yaşam Merkezi’ni hizmete aldık. 1 yılda 2 bin 500 sokak köpeğini kısırlaştırdık. Sokak hayvanlarına yönelik araç sayısını iki katına çıkardık.”

DAHA ŞEFFAF BİR YÖNETİM İÇİN…

“Açıklık, hesap verebilirlik ve ortak akılla yönetimi benimsiyoruz. Önceki yönetimden devralınan 1.4 milyar TL borcun 200 milyon TL’sini ödedik. 80 bin TL’lik konteynerleri atölyemizde 21 bin TL’ye mal ettik. Kültür harcamalarında ciddi tasarruf sağladık. Çağrı merkezimizi güçlendirdik. Kamu zararlarını tespit edip hukuki süreçleri başlattık. Meclis toplantılarını ve düzenli basın toplantılarını canlı yayımlıyoruz.”

DAHA KATILIMCI BİR YÖNETİM İÇİN…

“Demokrasiyi sadece seçim dönemlerine sıkıştırmıyor, her vatandaşımızın sesini duyurabildiği bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Mahalle meclislerini kurarak halkın yönetime doğrudan katkı sunmasını sağladık. 31 mahallemizi kırsal mahalle statüsüne geçirdik. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz “Halk Günleri” buluşmalarında vatandaşlarımızla birebir temas kurduk. 100 binden fazla hemşehrimizle doğrudan görüştük. Ben de 292 çiftimizin nikâhını bizzat kıyarak onların özel anlarına eşlik ettim. Kırsal mahallelere özel destek mekanizmaları geliştirerek çözümleri yerinde ürettik.”

DAHA AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN…

“Öğrenmenin yaşam boyu süren bir süreç olduğuna inanıyor, eğitimi her yaşa ve her alana taşıyoruz. Muradiye Yunusemre Eğitim ve Gençlik Merkezi’ni (YEGEM) hizmete açtık. 3 yeni çocuk eğitim merkezi için çalışmalar başlattık. Türkiye’ye örnek olacak “Gece Nöbetçi Çocuk Eğitim Merkezi”ni açtık. Özel sektör iş birlikleriyle 3 bin 280 yurttaşımıza istihdam sağladık. “Neşeli Teneffüsler” projesiyle okul bahçelerine oyun alanları kurduk. Yaz okulları ve spor etkinlikleriyle binlerce gencimize ulaştık. Ücretsiz okuma-yazma kurslarıyla okuryazarlık oranını artırdık. Kütüphanemizin kitap sayısını artırdık. Aigai Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarına lojistik destek sağladık.”

DAHA ÜRETEN BİR EKONOMİ İÇİN…

“Kendi kaynaklarını akıllıca kullanan, yerel üretimi destekleyen bir vizyonla hareket ediyoruz. Ortaköy’de üretici pazarı kurarak üreticilere doğrudan satış imkânı sunduk. Millet Çarşısı’nda Kadın El Emeği Pazarı ile kadınların ekonomik görünürlüğünü artırdık. 21 bin fidan ve 300 arı kovanını üreticilere dağıttık. Kırsal kalkınmayı destekleyerek sürdürülebilir üretimi teşvik ettik.”

DAHA PLANLI BİR KENT İÇİN…

“Bugünü değil, yarını da düşünerek akıllı ve sürdürülebilir bir gelişim planı uyguluyoruz. 18 mahallede toplam 148 bin m² kilitli parke ve karo taşı döşedik.95 bin m² asfalt sathi kaplama gerçekleştirdik. 9 mahallede yol düzenleme ve asfalt çalışmalarını tamamladık. 6 mahallede 40 yıllık imar sorunlarına çözüm geliştirdik. 31 mahallede 1.200 km ova yolu bakımı yaptık, 60 km yeni ova yolu açtık, 170 km’lik ova ve arazi yolunu stabilize hale getirdik. 143 riskli yapının tespitini yaparak yıkımını gerçekleştirdik. Yunusemre Arama Kurtarma Birimi’ni (YUKUT) kurarak bir ilki başardık. Muradiye Ek Hizmet Binamızı yeniden hizmete açarak 70 bin vatandaşımızın işlerini kolaylaştırdık. Araç filomuza 22 yeni araç ekledik.”

DAHA DİJİTAL BİR DÖNÜŞÜM İÇİN…

“Teknolojiyi herkesin hizmetine sunarak yaşamı kolaylaştırıyoruz. AYKOME altyapı taleplerinde % 95 oranında tamamlanma oranı sağladık. Çöp Takip Sistemi için altyapı çalışmalarına başladık. Süreyya Tabiat Parkı, 100. Yıl Meydanı ve belediye binamızda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağladık. Askıda Fatura dijital dayanışma altyapısını kurduk. E-Devlet üzerinden birçok belediye hizmetini erişime açtık. Coğrafi yedekleme ile güçlendirilmiş dijital altyapımızla bilgi güvenliğini üst seviyeye taşıdık.”

DAHA SPORTİF BİR YAŞAM İÇİN…

“Sporu yaşamın bir parçası haline getirerek sağlıklı bir toplum inşa ediyoruz. Üçpınar ve Seyitli Mahalleleri’nde yeni spor sahaları kurduk. Kadın Dayanışma Merkezleri’nde fitness ve pilates olanakları sunduk. Yuntdağı bölgesinde çocuklara yüzme kursları başlattık. Osmancalı Mahallesi’nde 40.000 m²’lik motokros pisti yaptık. Lisanslı sporcu sayısını 17 binden 32 bine çıkardık. Yerel ve uluslararası düzeyde pek çok branşta başarılar elde ettik. Uluslararası Yunusemre Bisiklet yarışlarını düzenledik. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek verdik. Yaz spor okullarında binlerce çocuğa ulaştık.”

DAHA SOSYAL BİR YAŞAM İÇİN…

“Komşuluğu, dayanışmayı ve toplumsal ruhu yeniden canlandırıyoruz. Bağyolu, Örencik, Karaali ve Asmacık’ta sosyal tesislerimizi, Hafsa Sultan Mahallesi’nde taziye evini hizmete açtık. Muradiye Akasya Yunus Park Kafe ile yeni bir sosyal alan oluşturduk. 7 bin 165 kıyafet ikinci el mağazamızdan ihtiyaç sahiplerine ulaştı. 4 bin 636 aileye gıda kartı, bin 961 öğrenciye kırtasiye ve çanta, bin 331 aileye bebek çantası, 724 aileye ev eşyası desteği verdik. Bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerini onarıp yeniledik. Ramazan ayı boyunca mahalle iftarları düzenledik. Geçtiğimiz yıl kurban bayramında 51 büyükbaş, 94 küçükbaş hayvan kesilerek toplam 25 ton et yardımı yapıldı. Hayatın keyfini birlikte çıkarabileceğimiz sosyal ve kültürel etkinlikleri artırıyoruz. Herkesin ulaşabileceği etkinlikler düzenledik. "Yunusemre’nin Ritmi" ile mahallelerde konserler verdik. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği korolarını oluşturduk. Mesir Festivali, Yılbaşı Çarşısı, Hamsi Şöleni, Roman Gecesi, Balkan Gecesi ve Hıdırellez Şenlikleri gibi birçok organizasyonu hayata geçirdik. Kent Tiyatrosu aracılığıyla halkımızı kültürle buluşturduk. Yuntdağı’nda açık hava sineması ve Yunusemre Gençlik Şenliği ile coşkulu buluşmalar gerçekleştirdik.”