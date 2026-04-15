Sendikalardan eğitimde şiddete tepki: Okullar kan gölüne dönüyor

İzmir’de eğitim alanında faaliyet gösteren 7 sendika, son olarak Şanlıurfa'nın Siverel ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyüş düzenledi. Sendikalar, müdürlük binası önüne siyah çelenk bırakarak oturma eylemi yaptı. Yürüyüş sonrasında sık sık "Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa", "Okullarda şiddet istemiyoruz", "Eğitimde şiddete hayır" sloganları attı. Eylemde yapılan ortak basın açıklamasında, son dönemde okullarda yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez boyutlara ulaştığı vurgulandı.

Sendikalar adına yapılan açıklamada, özellikle Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıya dikkat çekilerek, bu olayın münferit olmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Okullar kan gölüne dönüyor, ama sorumlular hâlâ izlemekle yetiniyor” denildi. Eğitim sisteminin uzun süredir ihmal edildiği belirtilen açıklamada, “Bu saldırı, eğitimin ve öğretmenin yıllardır sistemli biçimde değersizleştirildiğinin açık ilanıdır” ifadelerine yer verildi.

“GENÇLER UMUTSUZLUĞA SÜRÜKLENİYOR”

Basın açıklamasında gençlerin geleceğe dair umutlarını kaybettiği vurgulanarak, “Bugün eğitim, çocuklarımıza umut vermiyor. Gençlerimiz hayal kuramıyor, yarına inanamıyor” denildi.

Açıklamada, bu umutsuzluk ve öfkenin şiddet olarak geri döndüğüne dikkat çekilerek, “O öfke bugün okul koridorlarında silah sesi olarak yankılanıyor” ifadeleri kullanıldı.

“BU BİR ÇÖKÜŞTÜR”

Yaşanan olayların bir sistem sorunu olduğunun altı çizilen açıklamada, “Bu bir çöküştür. Bu, eğitimde güvenlik politikasının iflasıdır” denildi. Okullarda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirtilerek, öğretmen ve öğrencilerin can güvenliğinin tehlike altında olduğu ifade edildi.

“UYARDIK AMA ÖNLEM ALINMADI”

Sendikalar, daha önce de benzer uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, “Okullarda şiddet artıyor, önlem alınmazsa daha ağır sonuçlar yaşanacak dedik. Peki ne yaptınız? Hiçbir şey!” sözleriyle yetkililere tepki gösterdi. Açıklamada, ne güvenlik politikalarının geliştirildiği ne de rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin güçlendirildiği belirtildi.

TALEPLER SIRALANDI

Sendikalar, eğitimde şiddetin önlenmesi için somut taleplerini de kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Okullarda güvenlik bir temenni değildir, devletin asli görevidir.”

Bu kapsamda; Okullarda revir ve sağlık görevlisi bulunması, Kadrolu güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesi, Yeterli sayıda temizlik personeli sağlanması, Öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi, Rehber öğretmen sayısının artırılması, Sosyal hizmetlerle okullar arasında bağ kurulması, Kalabalık sınıfların azaltılması, Sanat ve spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Okulların güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Basın açıklamasının sonunda sendikalar, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Susmayacağız! Alışmayacağız! Normalleştirmeyeceğiz!” dedi. Eylem, yapılan oturma protestosunun ardından sona erdi.