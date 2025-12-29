“Sessiz Çığlıklar Türkan” Bornova’da sahnelendi

1984 yılında Bulgaristan’da uygulanan asimilasyon politikalarının simge isimlerinden Türkan Feyzullah Bebek, ölümünün 41. yılında Bornova’da sahnelenen “Sessiz Çığlıklar Türkan” adlı tiyatro oyunu ile anıldı. Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Altındağ Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde yoğun katılımla sahnelendi.

Yazar ve yönetmen Fatih Ay imzası taşıyan oyun, Bulgaristan’da “soya dönüş” adı altında yürütülen isim, inanç ve kimlik değiştirme politikalarının yol açtığı insanlık dramını sahneye taşıdı. Henüz 20 aylık bebekken, Mestanlı ilçesine bağlı Süt Kesiği Köyü Meydanı’nda Bulgar milislerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Türkan Feyzullah’ın hikâyesi üzerinden, bir halkın yaşadığı baskı, acı ve direniş etkileyici bir anlatımla izleyiciye aktarıldı.

Bornova Belediyesi, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İKSED Kültür ve Sanat Derneği ile Bornova Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Türkan Bebek Anma Programları kapsamında sahnelenen oyun, seyircilerden büyük alkış aldı. Duygusal anların yaşandığı gecede, izleyiciler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

BAŞKAN EŞKİ: BU ZULÜM ASLA UNUTULMAYACAK

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bulgaristan’da Türklerin maruz kaldığı zulmün tarihin karanlık sayfalarında unutulmaması gereken bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, “Türkan Bebek, yalnızca bir bebeğin değil, bir halkın susturulmak istenen çığlığıdır. Yaşananlar asla unutulmayacak. Başta Türkan Bebek olmak üzere bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Türkiye’de Türkan Bebek’i konu alan ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyan “Sessiz Çığlıklar Türkan”, Bornovalı sanatseverlere hem tarihsel bir yüzleşme hem de güçlü bir vicdan çağrısı sundu. Oyun, izleyenlerin hafızasında derin izler bırakarak sahneden indi.