SGK binasının tahsisine BES’ten tepki: Yargıya gideceğiz

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait olan ve Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nin hizmet verdiği binanın İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne rektörlük ve idari birimler için tahsis edilmek istendiğini bildirerek karara tepki gösterdi.

Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi önünde bir araya gelen BES üyeleri, söz konusu idari uygulamayı hukuki ve kurumsal olarak kabul etmediklerini bildirdi.

“Dokuz Eylül SGM halkındır, tasfiye edilemez” yazılı pankart açan BES üyeleri adına açıklamayı okuyan BES Şube Başkanı Deniz Çetin, tahsis kararının kamu yararına aykırı olduğunu, binanın boşaltılması halinde hem yurttaşların sosyal güvenlik hizmetlerine erişiminin zorlaşacağını hem de kamu kaynaklarının verimsiz kullanılacağını söyledi. Çetin, tahsis kararından vazgeçilmemesi durumunda yürütmenin durdurulması istemiyle dava açacaklarını açıkladı.

"KREŞE YER YOK DENİLDİ, BİNA TAHSİS EDİLİYOR"

SGK çalışanlarının çocukları için kreş açılması yönündeki taleplerinin yıllardır "fiziki alan yetersizliği" gerekçesiyle reddedildiğini hatırlatan Çetin, aynı binanın başka bir kamu kurumuna tahsis edilmek istenmesini eleştirdi. Çetin, "Personelin kreş talebi her defasında 'uygun yer bulunmadığı' gerekçesiyle reddedildi. Ancak üniversitenin idari birim ihtiyacı söz konusu olduğunda hizmet binasının tahsis edilmek istenmesi kurum içi adalet duygusunu zedeliyor. Bu yaklaşım nesnel ve adil yönetim ilkeleriyle bağdaşmıyor" dedi.

"VATANDAŞIN HİZMETE ERİŞİMİ ZORLAŞACAK"

Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi'nin İzmir genelindeki emeklilik işlemlerinin tek merkezden yürütüldüğü önemli bir hizmet noktası olduğunu vurgulayan Çetin, binanın boşaltılmasının kamu hizmetini aksatacağını söyledi. Çetin, "Bu merkezde yaşlılık, emeklilik, dul ve yetim aylığı işlemleri tek çatı altında yürütülüyor. Birimlerin ve personelin dağıtılması vatandaşın sosyal güvenlik hizmetine erişimini zorlaştıracak, kamu hizmetlerinin erişilebilirlik ilkesini ihlal edecektir. Ayrıca mevcut dijital sistemlerin, sunucuların ve arşivlerin taşınması ciddi bir mali yük oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜN KAMU YARARI BULUNMUYOR"

Üniversitenin binayı eğitim faaliyetleri için değil, yalnızca rektörlük ve idari birimler için kullanacağının belirtildiğini söyleyen Çetin, bu nedenle tahsis kararının kamu yararı ilkesini karşılamadığını savundu. Çetin, "Vatandaşın doğrudan hizmet aldığı aktif bir Sosyal Güvenlik Merkezinin boşaltılarak yerine yalnızca idari büroların taşınması üstün kamu yararı kriterini karşılamamaktadır. Mevcut sosyal güvenlik hizmetinin yerinde korunması kamu yararına daha uygundur" dedi.

"DEPREME DAYANIKLI BİNANIN TAHSİSİ İŞ GÜVENLİĞİNİ ZEDELİYOR"

2020 İzmir depreminin ardından birçok SGK binasında güçlendirme kararı alındığını hatırlatan Çetin, Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi binasının kuruma ait depreme dayanıklı az sayıdaki yapılardan biri olduğunu ifade etti. Çetin, "Deprem riski bulunan binalarda hizmet verilmeye devam edilirken, kuruma ait güvenli binalardan birinin başka bir kuruma tahsis edilmesi iş sağlığı ve güvenliği açısından da kurum menfaatlerinin ihlali anlamına gelmektedir" diye konuştu.

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇACAĞIZ"

Tahsis kararının geri çekilmesini isteyen BES, aksi halde hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. Çetin, "Mülkiyeti SGK'ya ait olup halen aktif kamu hizmeti veren Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine ilişkin işlemin geri alınmasını talep ediyoruz. Bu iradeden vazgeçilmemesi halinde sendika olarak yürütmenin durdurulması talepli iptal davası başta olmak üzere tüm yasal ve sendikal süreçleri işleteceğiz" dedi.