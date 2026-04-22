Sığacık BM’nin en iyi turizm köyleri listesine aday

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) “2026 Yılı En İyi Turizm Köyü Programı” kapsamında Türkiye’yi temsil edecek adaylar arasında yer aldı. Adaylık süreci kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile Seferihisar Belediyesi iş birliğinde Sığacık’ta iki gün süren kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirildi. Programa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kerem Çevik, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da katıldı. İki gün boyunca yapılan incelemelerde, Sığacık’ın tarihi, kültürel ve doğal değerleri yerinde değerlendirilerek adaylık dosyasına aktarılacak unsurlar detaylı şekilde ele alındı.

SAKİN ŞEHİR MODELİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanlı yerleşimi olan Seferihisar’ın önemli merkezlerinden Sığacık, sürdürülebilir turizm anlayışıyla dikkat çekiyor. Yerel üretimi destekleyen, doğayla uyumlu ve kültürel mirası koruyan yaklaşımıyla Sığacık, uluslararası ölçekte örnek gösterilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

TARİHİ MİRAS VE YAŞAM KÜLTÜRÜ BİR ARADA

M.Ö. 1000’li yıllara uzanan geçmişiyle Teos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Sığacık, Dionysos Tapınağı ve Sığacık Kalesi gibi önemli yapılarıyla öne çıkıyor. Kaleiçi’nde sürdürülen pansiyonculuk faaliyetleri ise bölgenin tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandırıyor.

ÜRETİCİ PAZARI YEREL KALKINMAYI DESTEKLİYOR

Sığacık Kaleiçi’nde kurulan Üretici Pazarı, tamamen yerel üreticilerin yer aldığı yapısıyla bölge ekonomisinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Ev yapımı ürünler, doğal gıdalar ve el emeği üretimlerin aracısız olarak tüketiciyle buluştuğu pazar, yerel kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor. Bölgede turizm, mandalina, zeytin ve üzüm üretimi gibi geleneksel tarımsal faaliyetlerle birlikte yürütülüyor. “Sıfır Atık” ve “Su Koruma” gibi çevre odaklı uygulamalarla desteklenen bu yapı, Sığacık’ı sürdürülebilir turizmin güçlü örneklerinden biri haline getiriyor. Ayrıca İon Rotası ve bağ rotaları üzerindeki konumuyla Sığacık, kültür, doğa ve gastronomiyi bir arada sunan önemli bir destinasyon olarak değerlendiriliyor.

“BU ADAYLIK ORTAK EMEĞİN SONUCU”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaylığın yalnızca yerel değil, Bakanlık ile birlikte yürütülen bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı. Yetişkin, “Sığacık’ın bu prestijli programa aday gösterilmesi, yıllardır sürdürdüğümüz doğayla uyumlu ve yerel üretimi destekleyen turizm anlayışının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu başarı tüm Seferihisar’ın ortak emeğidir” ifadelerini kullandı. Sığacık’ın adaylık sürecinin bir başlangıç olduğunu belirten Yetişkin, bölgenin uluslararası turizm sahnesinde kalıcı bir marka haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.