Sinan Meydan İZKİTAP’ta “Adım Adım Cumhuriyet”i anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliği ile 17-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İZKİTAP -6. İzmir Kitap Fuarı’nda kitapseverler imza günleri ve söyleşilerde sevilen yazarlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı tarihçi Sinan Meydan da “Adım Adım Cumhuriyet” başlıklı söyleşide okurları ile buluştu. Kitap fuarlarının en güzel yanının okuyucularla doğrudan temas kurmak olduğunu ifade eden yazarımız Meydan, “Ülkemizde yaşanan her şeye rağmen Cumhuriyetimiz ayakta. Çünkü Cumhuriyet halktır. Biz varsak Cumhuriyet var. İrademize, ülkemize ve egemenliğimize sahip çıktığımız sürece Cumhuriyet var olmaya devam edecek” dedi.

“EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR”

Meydan, Cumhuriyetin temelinde yer alan meclis iradesine de değinerek, “Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Ankara’da açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile şekillendi. Bu Meclis’in farkı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Meclis’in, halkın üstünde hiçbir güç yoktur. Lozan’da Türk milleti kavramı resmen kullanıldı. Yeni bir devlet kuruluyor ve adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Cumhuriyetin temeli laik hukuk sistemidir” dedi.

“DEMOKRASİYİ İNŞA ETMENİN YOLU LAİK CUMHURİYETTEN GEÇER”

Cumhuriyetin ayırt edici özelliğinin laiklik olduğunu belirten Meydan, “Laik Cumhuriyet olmazsa kadın özgürlüğü, basın özgürlüğü, çağdaş yaşam, demokrasi, sanat, kültür ve bilim tehdit altındadır. Türkiye’de demokrasiyi inşa etmenin yolu laik Cumhuriyetten geçer. Cumhuriyet 102 yıldır ülkemize barışı getirdi, kadınlara özgürlük ve haklar tanıdı, bizleri uluslaştırdı. Ay yıldızlı bayrağımızın altında tüm farklılıklarımızla bir bütünüz” şeklinde konuştu.

“YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ”

Meydan, Atatürk’ün 24 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı için süreci başlattığını, beş gün boyunca hazırlıkların sürdüğünü ve 28 Ekim gecesi Çankaya Köşkü’nde anayasanın son taslağının hazırlandığını anlattı. Meydan, “Atatürk o gece ‘Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz’ diyerek, ikinci maddeye ‘Devletin şekli Cumhuriyettir’ ifadesini ekledi. Denklemden Atatürk’ü çıkardığınızda 1923’e gidilemezdi” dedi.

Sinan Meydan’ın tarihsel belgelerle desteklediği anlatımı, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Meydan, söyleşinin ardından okuyucularına kitaplarını imzaladı.