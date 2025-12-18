Sinpaş davası Danıştay’a taşındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinin İçmeler’de Sinpaş/Kızılkum GYO’ya ait otel–devremülk projesine karşı açılan ve kamu yararı lehine sonuçlanan ruhsat iptal davası, geçen ay ne İstinaf Mahkemesi tarafından bozulması üzerine Kent Politikaları Derneği ve MUÇEP Marmaris Meclisi davayı Danıştay’a taşıdı. “Geri Adım Yok: Marmaris İçin Hukuk Mücadelesi Sürüyor” başlıklı yazılı bir açıklama geçen platformlar, “Güzelim koyumuzu beton yığınına çeviren, denizi dolduran, atıklarıyla denizi kirleten; yetmezmiş gibi kendisine ait olmayan Milli Park alanını talan eden bu projeye ve bu yıkıma göz yumanlara karşı verdiğimiz hukuk mücadelesi kararlılıkla sürmektedir.

İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararına karşı; bilimsel verilere, şehircilik ilkelerine ve hukuka dayanan itiraz dilekçemizi, bir grup avukat ve akademisyenin ortak emeğiyle hazırlayarak Danıştay’a sunduk. Biz biliyoruz ki adalet, er ya da geç herkese lazım olacak. Biz inanıyoruz ki bu mücadelede; seçilmişlerin kişisel çıkarları ve tek amacı kâr olan şirketler değil, kamu yararı, doğamız ve kentimiz kazanacak. Bu sadece bir dava değil; Marmaris’in geleceğine, ortak yaşam alanlarımıza ve kamusal haklarımıza sahip çıkma mücadelesidir” denildi./İZMİR