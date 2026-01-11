Smyrna Antik Tiyatrosu’na erişimi sağlayacak imar yolu açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası yolunda en önemli kültürel akslardan biri olan Kadifekale–Agora–Kemeraltı hattında yer alan Smyrna Antik Tiyatrosu’nu gün yüzüne çıkarmak ve tarihi aksı ayağa kaldırarak turizme kazandırmak amacıyla Smyrna Antik Kenti kazı çalışmalarına büyük destek veriyor. Smyrna Antik Tiyatrosu’nun çevresinin daha erişilebilir hâle gelmesi ve İzmir turizmine yeni bir kültür ve tarih rotasının kazandırılması amacıyla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır gecekondu ve düzensiz yapılaşma altında kalan antik tiyatro çevresinin fiziksel koşullarını iyileştirmek, ulaşım bağlantılarını güçlendirmek ve bölge güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir imar yolu yapacak.

KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLADI

Antik tiyatroya cepheli 981 Sokak imar planına uygun hale getirilerek 12 metre genişliğinde, yaklaşık 250 metre uzunluğunda yol olarak düzenlenecek. Toplam 4 bin metrekarelik alanda yer alan 54 zemin ve zemin üstü parselde kamulaştırma süreci başladı. Smyrna Antik Tiyatrosu yolu Hacı Ali Efendi Caddesi’ne bağlanacak.

ZİYARETÇİLERİN KENTİN GEÇMİŞİ İLE İLİŞKİ KURMALARINA ARACILIK EDECEK

İzmir’in merkezinde yer alan Smyrna Antik Kenti, 2007 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle kentin tarihine ışık tutuyor. İzmir kent merkezindeki tarihi aksı ayağa kaldırarak turizme kazandırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Smyrna Antik Kenti kazı çalışmalarına büyük destek veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025–2027 yılları arasında kazı çalışmalarına toplam 34,5 milyon lira kaynak ayırmayı hedeflerken, kent sınırları içindeki birçok kazı çalışmasına da sponsor olmaya devam ediyor. Günümüzde Antik Smyrna Kenti’ndeki kazı çalışmalarının büyük bölümü Roma Tiyatrosu’nun ortaya çıkarılmasına odaklanmış durumda. Kadifekale’nin kuzey yamacında inşa edilen tiyatro, İzmir Körfezi’ne hâkim bir konuma sahip. Tiyatronun MÖ 1. yüzyıldan bu yana var olduğu biliniyor. Yaklaşık 152 metre çapında, üç kademeli bir oturma alanına sahip olan tiyatronun seyirci kapasitesinin 20 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. Yürütülen destek programı sayesinde bilimsel kazı çalışmalarının daha hızlı tamamlanması ve alanın ziyarete açılması hedefleniyor. Tiyatro alanının kentle ilişkisinin kurulması ve bağlantılarının güçlendirilmesi amacıyla çevre sokaklar için sağlıklaştırma projeleri hazırlanıyor. Tiyatro ile Kadifekale arasında kalan bölgenin ise bir Arkeoloji ve Tarih Parkı’na dönüştürülmesi planlanıyor. Bu alanlar, yapılacak düzenlemeler ve etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilerin kentin geçmişi ile ilişki kurmalarına olanak sağlayacak.