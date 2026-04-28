Sömürüye karşı: 1 Mayıs çağrısı

Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu’ndan oluşan İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi ‘Savaşa ve Sömürüye Karşı Adalet, Özgürlük ve Eşitlik için 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’na’ afişi ile İzmir Konak'ta afiş dağıtarak kitlesel miting için çağrı yaptı. 1 Mayıs'ta Sendikalar, emekçiler, meslek odaları, kadın örgütleri, siyasi partiler farklı noktalardan yürüyüşler gerçekleştirerek kortejler halinde Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek.

Kemeraltı girişinde toplanan komite üyeleri, basın açıklaması gerçekleştrdi. Açıklamayı okuyan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, emekçilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekti. Çakmak, emekçilerin artan hayat pahalılığı karşısında zor durumda olduğunu belirterek, “Geçinemiyoruz. Ücretlerimiz eriyor, yoksulluk büyüyor. Vergi yükü emekçilerin sırtına yıkılıyor. Sermaye büyürken biz yoksullaşıyoruz” dedi.

Çalışma hayatındaki sorunlara da değinen Çakmak, taşeron sisteminin kalıcı hale getirildiğini ifade ederek, “Güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor. Sendikalaşmak isteyen işçiler baskıyla karşılaşıyor. Grev hakkı engelleniyor” diye konuştu.

“İŞ CİNAYETLERİ KADER DEĞİL”

İş kazalarına dikkat çeken Çakmak, “İş cinayetleri sürüyor. Bu ölümler kader değil, sömürü düzeninin sonucudur” ifadelerini kullandı. Toplumsal sorunlara da değinen Çakmak, kadınlara yönelik şiddet ve çocuk istismarına işaret ederek, “Kadınlar şiddetle, cinayetlerle karşı karşıya bırakılıyor. Çocuklar korunmuyor, istismar ediliyor. MESEM adı altında çocuk emeği sömürülüyor” dedi.

Eğitim ve sağlık alanındaki gelişmeleri eleştiren Çakmak, “Eğitim alanları güvencesizleşiyor, şiddet artıyor. Sağlık hizmeti piyasalaştırılıyor. Halkın en temel hakları paralı hale getiriliyor” şeklinde konuştu.

“DOĞA TALAN EDİLİYOR, ADALET YOK EDİLİYOR”

Açıklamasında çevre ve hukuk konularına da değinen Çakmak, “Doğamız talan ediliyor. Kentlerimiz rant uğruna yağmalanıyor. Hukuk ve adalet ortadan kaldırılıyor. Sendikacılar tutuklanıyor, muhalif olan herkes baskı altına alınıyor” ifadelerini kullandı.

Emekçilerin taleplerini dile getiren Çakmak, “Bu düzeni kabul etmiyoruz. Bizler bu ülkenin çoğunluğuyuz. Biz üretiyoruz, biz çalışıyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz” dedi.

1 MAYIS’A ÇAĞRI

Basın açıklamasının sonunda Çakmak, tüm emekçileri 1 Mayıs alanlarına davet ederek şu çağrıyı yaptı:

“Yoksulluğa karşı, sömürüye karşı, vergide adalet için, güvenceli iş için, sendikal haklar için, kadın cinayetlerine ve çocuk istismarına karşı, iş cinayetlerine karşı, tutuklanan sendikacılar için ve barış için 1 Mayıs’ta alanlarda olalım.”

MİTİNG 13.00’DA BAŞLAYACAK

Yürüyüşün ardından Gündoğdu Meydanı’nda 1 Mayıs coşkusu saat 13.00’da başlayacak. 1 Mayıs bileşenlerinin temsilcileri mitingin bu bölümünde konuşmalarını gerçekleştirecek.

Saat 14.30’da Türkiye ve dünya genelinde tanınan sanatçı Selda Bağcan konseri olacak. Saat 16.00’da ise miting sona erecek