Sosyalist Enternasyonal Konseyi’nden Ahmet Aras’a görev

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez’in başkanlığında, altı kıta, 81 ülkeden 89 tam üyeyi kapsayan Sosyalist Enternasyonal Konseyi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da toplandı.

Toplantıda, Pedro Sánchez Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı’nın kuruluşunu açıkladı. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı’na Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkan yardımcılığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin Kadın Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcılığı görevlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı’na seçildi.

ARAS: KENTLERİMİZİ EŞİTLİĞİN, ÖZGÜRLÜĞÜN VE DAYANIŞMANIN KALELERİ HALİNE GETİRECEĞİZ

Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı görevine seçilen Başkan Aras: “Bana bu onurlu görevi tevdi ettikleri için Sosyalist Enternasyonal’e ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Otoriter rejimlerin yükselişe geçtiği, demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin dünya genelinde tehdit altında olduğu bir dönemde, bizler — sosyal demokrat ve sosyalist yerel yönetimler olarak — demokrasiyi, insan haklarını, adaleti ve barışı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Halkın iradesinin yanında yer alacak, omuz omuza çalışarak kentlerimizi eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın kaleleri haline getireceğiz. Buradan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna son verilmesi çağrısında bulunuyor ve kendisiyle olan sarsılmaz dayanışmamızı ifade ediyorum. Birlikte, demokrasiyi güçlendirecek, insan haklarını koruyacak ve daha adil, daha özgür bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.



