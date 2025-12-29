Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü

29.12.2025 09:44:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte milli park beyaza bürünürken, vatandaşlar kar sevinci yaşadı.

Manisa ve İzmir şehir merkezlerinin arasında bulunan 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkında saat 19.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 2 saat süren kar yağışı sonrası Sultan Yaylası'nda kar kalınlığı 2-3 santimetreye, Atalanı mevkiinde 5-6 santimetreye ulaştı. Zirveye doğru ise kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreyi bulduğu öğrenildi.  Mevsimin ilk karını görmek isteyen vatandaşlar, İzmir ve Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti. Seyir teraslarından bir yandan Manisa'yı bir yandan da İzmir'i kuşbakışı izleyen vatandaşlar doyumsuz bir manzarayı hasretle bekledikleri kar yağışı eşliğinde izleme fırsatı buldu. Aileleriyle birlikte milli parka çıkan vatandaşlar kar hasretini giderirken, kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Karla ilk kez tanışan bir çocuk ise 'gerçek kartopu oynuyorum şu an ve çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi. 

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri özellikle gece saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

İlgili Konular: #İzmir #Kar #Manisa Büyükşehir Belediyesi