Sütün fiyatı emeği karşılamıyor

Ulusal Süt Konseyi 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 17.15 TL’den 18.35 liraya çıkardı. Yapılan yaklaşık yüzde 7 oranında zam girdi maliyetlerinin altında kalması üreticiyi isyan ettirdi. Titar Tarım ve Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan, fiyatın dengeli olmadığını ve enflasyon açısından bakıldığında da çok altında kaldığını vurgulayarak “Süt fiyatları maliyetlerin de altında kalıyor. Entansif dediğimiz işletmelerde bir litre sütün maliyeti şu an 20-21 TL. Küçük aile işletmeleri ya da orta ölçekli işletmelerde ise bu maliyet şu an 17 TL civarında. Küçük işletmelerde de her ne kadar taban fiyat 18.35 olmuş olsa da sanayici ya da süt toplayıcıları zaten bu fiyatların altında alıyorlar. Anadolu’da çeşitli yerlerde sütün litresi 12-13-14 liradan alınıyor. Üretici köleler diye bakıyorum ben çünkü sütün maaliyetini belirleme şansınız yok. Süte tekabül eden girdilerin hiçbirini yani mazot, işçilik ya da diğer yem bitkileri, sigorta, vergi gibi faktörlerin hiçbirini de sizin belirleme şansınız yok. Bir iş düşünün ki maliyetini siz belirleyemiyorsunuz, satış fiyatını siz belirleyemiyorsunuz” dedi.

‘ÜRETİMDE DÜŞÜŞ VAR’

Üreticiler her yönüyle ciddi bir talihsizlik içerisinde olduğuna dikkat çeken Doğan, “Üretimde önemli bir ölçüde düşüş var. Bu işler böyle devam ettiği müddetçe birçok üretici, özellikle küçük aile işletmeleri sektörden çekilmeye başlıyor” dedi. Dünyada her geçen gün üretimin daha da azaldığının, israfın büyüdüğünün, tüketim ve talebin daha çok arttığının üzerinde duran Mehmet Doğan, üreticinin desteklenesi gerektiğinin altını çizerek “Üretim alanlarına güç vermemiz gerekiyor. Yoksa bizim de diğer dünya ülkeleri gibi gıda temininde fakir ve çaresiz bir duruma düşme olasılığımız çok yüksek” şeklinde konuştu.