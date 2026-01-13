Talip Özkan Denizli’de anıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu, Şef İsmail Barkan yönetiminde “Talip Özkan’ı Anma Konseri” düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşen bu özel geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, DBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Talip Özkan’ın kızı Aybala Yentürk, oğlu Tarkan Özkan ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

USTA SANATÇI TALİP ÖZKAN TÜRKÜLERLE ANILDI

Usta sanatçının hayatını anlatan kısa bir belgesel filmiyle başlayan konserde, Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından Tolga Çandar, ustanın eserlerini ve Anadolu’nun kadim ezgilerini seslendirdi. Gecede ayrıca, İzmirli nefesli sazlar ustası, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’nda zurna ve mey dersleri veren Halil Çokyürekli de sahne alarak gönülleri mest etti.

“GEÇMİŞİN MİRASINI GELECEĞE TAŞIYAN ŞEHİR: DENİZLİ”

Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bizim hayalimizdeki Denizli; sanatla anılan, her bir ferdinin yüzünün güldüğü ve geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir şehirdir. Biliyoruz ki geçmişine sahip çıkamayanların, kültürel değerlerini yarına aktaramayanların, huzurlu bir gelecek inşa etmesi mümkün değildir. Bu anlamda Talip Özkan gibi bu toprakların bağrından çıkmış değerlerimizi anmak, sadece bir vefa borcu değil; aynı zamanda bu coğrafyanın tarihine, doğasına ve dokusuna sahip çıkarak yarına yürüme irademizin bir göstergesidir” dedi.

“EMANETE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu şehirde hiçbir rengi ayırt etmeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden, kardeşlik ikliminin birlikte büyütüleceğinin altını çizen Başkan Çavuşoğlu, “Bizlere bu güzel vatanı ve Cumhuriyet’i armağan edenlerin ‘ben değil, biz’ diyen sarsılmaz iradesinden güç alıyoruz. Cumhuriyet sayesinde bugün bu makamlarda halkımıza hizmet etme onuruna erişmiş birer nefer olarak; şehrimizin kaynaklarını sadece halkımız için kullanarak, çalmadan ve çaldırmadan, bir milyon altmış bin hemşehrimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“TALİP ÖZKAN BU TOPRAKLARIN ÇOCUĞUYDU”

Gecede konuşan ve bu anlamlı organizasyon için Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Aybala Yentürk, sanatıyla tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya mal olmuş bir sanatçının kızı olmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Yentürk, “Bağlamayı bütün dünya sahnesine tanıtan, bağlamanın virtüözite sergilenebilecek bir enstrüman olduğunu herkese gösteren ve bunu da kanıtlayan bir sanatçıydı. Talip Özkan, bu coğrafyanın insanıydı ama hiçbir zaman sadece bu bölgenin sesi olmadı. O, bütün Anadolu’nun sesi oldu. Bugün hep birlikte onu türkülerde yine yaşatıyoruz” dedi.

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN SEÇKİN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Gecenin sonunda, salonu dolduran sanatseverler hep bir ağızdan seslendirilen türkülerle unutulmaz bir akşam yaşarken, usta sanatçı Talip Özkan’ın mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Programın sonunda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım tarafından konuk sanatçılar Tolga Çandar, Halil Çokyürekli ve Şef İsmail Barkan, belgesel filminin yapımcısı Nafiz Tok ile Talip Özkan’ın ailesine günün anısına çiçek takdiminde bulunuldu. Katılımcıların sanatçıları ayakta alkışladığı vefa dolu bu özel buluşma, anın ölümsüzleştirildiği fotoğraf karesiyle sona erdi.