Tarihi Elektrik Fabrikası, Valiliğe tahsis edildi

İzmir’in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi’nde, liman bölgesinin hemen arkasında konumlanan ve 10 bin 720 metrekarelik geniş bir alana yayılan İzmir Tarihi Elektrik Fabrikası, İzmir Valiliği’ne tahsis edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre; tarihi yapı, sahip olduğu endüstriyel mirası koruyarak, İzmir’in inovasyon, girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin yeni merkezi haline getirilecek.

İMZALAR ATILDI

Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır ile İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban Tarihi Elektrik Fabrikasının İzmir Valiliğine devrini öngören protokolü Ankara'da imzaladı. Protokole göre; valilik, restorasyon çalışmalarıyla yapının özgün mimari kimliği titizlikle koruyacak; tarihi tuğla cephelerin, geniş pencere aksları ve çelik taşıyıcı sistem aslına uygun biçimde yapacak. Tarihi dokunun modern ihtiyaçlarla buluşacağı projede; açık ofis alanları, cam bölmeli toplantı odaları, ortak çalışma alanları, asma kat platformları ve çok amaçlı fonksiyonel bölümler yer alacak. Peyzaj, çevre düzenlemesi ve modern ışıklandırma uygulamalarıyla desteklenecek proje, bölgeye estetik ve dinamik bir kimlik de kazandıracak. İzmir’in üretken gücünü ve yenilikçi vizyonunu yansıtacak merkezde; yazılım geliştiricilerden yapay zekâ ve oyun teknolojileri alanında çalışan ekiplere, dijital tasarım stüdyolarından yaratıcı endüstrilere, teknoloji odaklı startup’lardan Ar-Ge ekiplerine kadar birçok paydaş aynı çatı altında buluşacak. Genç girişimciler, inovatif fikirlerini geliştirebilecekleri çağdaş çalışma alanlarına erişirken; iş birliklerini artıran, bilgi paylaşımını teşvik eden ve yeni nesil üretim kültürünü destekleyen dinamik bir ekosistem oluşacak.

ELBAN: TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Proje ile geleceğin şekillendiği güçlü bir yaşam ve üretim alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Tarihi Elektrik Fabrikasının yeniden işlevlendirilmesiyle birlikte, bir taraftan İzmir’in endüstriyel mirası korunurken diğer taraftan uzun yıllardır atıl durumda bulunan alan, yüksek katma değer üreten bir teknoloji merkezine dönüşecek” dedi. Vali Elban, bu önemli dönüşümün İzmir’in teknoloji ve inovasyon alanındaki yükselişine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Tarihi Elektrik Fabrikası yalnızca restore edilen bir yapı değil; gençlerin ürettiği, girişimcilerin büyüdüğü, yenilikçi fikirlerin geliştiği ve geleceğin teknolojilerinin şekillendiği bir çekim merkezi olacak. İzmir’i teknoloji, yazılım ve yaratıcı endüstriler alanında bölgesel ölçekte güçlü bir merkez haline getirecek bu proje, kentimizin girişimcilik potansiyelini daha ileriye taşıyacak. Aynı zamanda yüksek katma değer üreten teknoloji odaklı yatırımların artmasına, nitelikli istihdamın güçlenmesine ve bölgesel ekonomik hareketliliğin desteklenmesine katkı sağlayacak. Üretim, inovasyon ve girişimcilik ekseninde oluşacak bu yeni ekosistem, yalnızca İzmir ekonomisine değil, ülkemizin kalkınma hedeflerine ve teknoloji odaklı büyüme vizyonuna da önemli katkılar sunacaktır.” ifadelerini kullandı.

20 KATA KADAR İMAR VERİLMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Özelleştirme İdaresi tarafından 2 kez ihaleye çıkarılan yapıyı belediyeye kazandırmak için 2 kere ihaleyi kazanmış ancak devir yapılmamıştı. Geçen aylarda Resmi Gazete’de yapı için yeni imar planları askıya çıkmış ve kentte büyük tartışmalara neden olmuştu. Yeni imar planlarına göre; toplam 15 bin m2’lik alana plan kapsamına 20 kata kadar yapılaşma izni verildi. Planlar, yerel yönetimler ve meslek odaları tarafından mahkemeye taşınmıştı.