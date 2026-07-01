Tarlalarda çalışan emekçilere soğuk su ve limonata ikramı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kavurucu yaz sıcaklarında tarımsal üretimin yükünü sırtlayan emekçilerin yanında olmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kentin dört bir yanında hizmet veren mobil ikram araçlarının mesaisi Beyağaç ilçesindeki tarlalarda sürdü.

Termometrelerin 40 dereceye dayandığı zorlu hava şartlarında tarlalarda çalışan işçiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin soğuk su ve limonata ikramıyla serinledi. Güneşin altında zorlu mesai harcarken kendilerini unutmayan belediye ekiplerini karşılarında gören tarım işçileri, bu anlamlı destek için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür etti.