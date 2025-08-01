'Temiz Fethiye' kampanyası başladı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın katılımıyla Yarımada bölgesinde başlatılan temizlik çalışmaları, yurttaşların yoğun ilgisiyle başladı. “Temiz Fethiye” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, özellikle yangın riski taşıyan cam şişeler ve çeşitli atıklar toplanarak doğaya nefes aldırıldı. Belediye tarafından saat 18.00’de Salı Pazarı’ndan kaldırılan servis otobüsleriyle, mesai çıkış saatinde çevreye duyarlı çok sayıda yurttaş Yarımada’daki çalışmalara katılım sağladı. Gönüllülerin yoğun desteğiyle gerçekleştirilen temizlik çalışmasında yaklaşık 400 poşet atık toplandı.

Başkan Alim Karaca, “Temiz Fethiye kampanyamızın ilk adımını Yarımada’daki ormanlık alanlarda attık. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarının haberlerini gördükçe büyük üzüntü yaşıyoruz. Bu nedenle kampanyamız hem çevreye duyarlılığı artırmak hem de temizlik bilincini daha da yaygınlaştırmak açısından son derece anlamlı. Fethiye’nin temiz kalması ve doğasının korunması için tüm yurttaşlarımızın bu hassasiyeti paylaşması çok önemli. Katılım sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ÇÖP ADAMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca Fethiye Belediyesi’nin ‘Temiz Fethiye’ sloganıyla başlattığı temizlik kampanyasında, farkındalık yaratmak için; kavşaklara atılan sigara izmaritleri ve çöplere dikkat çekmek için; kavşaklara bir elinde izmarit kutusu, diğer elinde ise çöp poşeti olan çöp adamlar yerleştirildi.