TİP İzmir’den “Çocuklara bir öğün yemek” için imza kampanyası

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçelerini görüşmelerine başlarken Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü çocuklar için bir öğün ücretsiz yemek için imza kampanyası başlattı.

TİP İzmir, sosyal medyadan “Yeterli ve sağlıklı beslenme, temiz içme suyu ve ücretsiz sağlık hizmeti her çocuğun doğuştan hakkıdır. Bu haklar lütuf değil, devletin eksiksiz biçimde yerine getirmesi gereken görevlerdir. Üstelik okullarda tüm çocuklara sağlıklı ve ücretsiz bir öğün yemek sunmak için bütçeden ayrılması gereken pay sadece yüzde 1,5! Okullarda bir öğün ücretsiz yemek çocuğun hakkı, devletin görevi demek üzere İzmir’in birçok noktasında açtığımız stantlarda imza topluyoruz” çağrı yaptı.

Partililer bugün Seferihisar Necat Hepkon İlkokulu önünde saat 12.00’de, Bornova Osmangazi Pazar yerinde saat 14.00’de Karşıyaka İZBAN durağı ve Urla Cumhuriyet Meydanı’nda saat 16.00’da ve Konak İskelesi önünde saat 18.00’de açtığı statlarla imza toplamaya başladı.

TİP İzmir İl Örgütü, 21 Kasım Cuma günü de Menemen Şehit Kemal Ortaokulu önünde saat 12.00’de, Foça Bağarası Pazarı’nda saat 13.00’de cumartesi günü de Çiğli Kasaplar Meydanı’nda saat 15.00’te her çocuğa ücretsiz ve sağlıklı en az bir öğün yemek için stant açarak imza toplayacak.