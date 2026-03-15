TİP İzmir'den Kuran'a Hizmet Vakfı önünde Fatman Nur Çelik protestosu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, 2 Mart'ta İstanbul'da ölü bulunan Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in hesabını sormak üzere Buca’daki Kuran'a Hizmet Vakfı önünde bir basın açıklaması yaptı.

“BU BİREYSEL BİR ÖLÜM DEĞİLDİR”

Olayın üzerinden 100 gün geçtiği hatırlatılan açıklamada, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi talep edildi. Açıklamada, hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'in daha önce istismar iddialarına karşı adliye önünde adalet nöbeti tuttuğu hatırlatılarak, "’Başıma bir şey gelirse intihar demeyin’ diyen bir kadının ve çocuğunun bugün yaşamını yitirmiş olması yalnızca bireysel bir ölüm değildir; cezasızlık politikalarının, kadınların ve çocukların korunmadığı bir düzenin ve bu karanlığı besleyen ilişkilerin sonucudur. Bu ülkede çocuklar istismara uğruyor, kadınlar yıllarca adalet arıyor, kuvvetli delillere rağmen failler tutuksuz yargılanıyor ve devlet kurumları sorumluluğu birbirine devrediyor. İstismar failinin tutuksuz yargılanması, kadınların ve çocukların yaşamını hiçe sayan bir adalet anlayışının açık göstergesidir. Biz bu olayın tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini söyledik. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Ayhan Şengüler’in tarikat ve cemaat bağlantılarını da gündeme getirdik. Çünkü bu ülkede kadınlara ve çocuklara yönelen suçları konuşurken, bu suçların üzerini örten kapalı yapıları ve dokunulmazlık zırhını da tartışmak zorundayız” denildi.

“HİÇBİR TARİKAT, HİÇBİR CEMAAT KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKKINDAN DAHA DOKUNULMAZ DEĞİLDİR”

Cinayetin aydınlanması için soru soranların hedef gösterildiği aktarılan açıklamada, “Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in yaşamını yitirmesine neden olan Ayhan Şengüler ve onun kamuoyuna yansıyan tarikat bağlantıları hakkında konuştuğumuz için Kur’an’a Hizmet Vakfı tarafından partimize ihtar gönderilmiştir.

Buradan açıkça söylüyoruz: Bir kadının ve bir çocuğun hayatını kaybettiği bir olayda kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkını savunmak suç değildir. Kadın cinayetlerine ve çocuk istismarına karşı söz söyleyenleri susturmaya çalışmak, bu karanlığın üzerini örtme girişimidir. Hiçbir vakıf, hiçbir tarikat, hiçbir cemaat kadınların ve çocukların yaşam hakkından daha dokunulmaz değildir” ifadeleri kullanıldı.

“LAİKLİK TOPLUMSAL GÜVENCEDİR”

Laikliğin kadınların ve çocukların yaşam güvencesi olduğunun altı çizilen açıklamada, “Devletin tarikat ve cemaat yapılarıyla kurduğu siyasi ve kurumsal ilişkiler, bu yapıların kamusal alanda dokunulmazlık kazanmasına yol açmakta; kadınların ve çocukların güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. İnanç özgürlüğünü istismar eden bu kapalı ve denetimsiz yapılar, kamusal hayat üzerinde güç sahibi oldukça adaletin ve hukukun işlemesi de zayıflatılmaktadır. Laiklik yalnızca bir yönetim ilkesi değil, aynı zamanda kadınların ve çocukların yaşam hakkını koruyan toplumsal bir güvencedir. Bu nedenle tarikat ve cemaatlerin kamusal alandaki ayrıcalıklarına, denetimsizliğine ve siyasetteki etkisine karşı mücadele etmek aynı zamanda kadınların ve çocukların yaşamını savunmaktır. Türkiye İşçi Partisi olarak bu karanlık düzeni teşhir etmeye, kadınların ve çocukların hayatını tehdit eden tarikat ve cemaat ilişkilerini sorgulamaya devam edeceğiz. İhtarlarla, tehditlerle, baskılarla bizi susturamazsınız” denildi.

“ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKKI, KADINLARIN ADALET TALEBİ HİÇBİR SİYASİ PAZARLIĞIN GÖLGESİNDE BIRAKILAMAZ”

“Tarikat ve cemaat karanlığında kaybettiğimiz her canın hesabını sormaya devam edeceğiz” diye devam eden açıklamada, “Bu olayın tüm yönleriyle, şeffaf ve etkin biçimde soruşturulması; ihmali olan kamu görevlilerinin açığa çıkarılması;istismar faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocukların yaşam hakkı, kadınların adalet talebi hiçbir vakfın, hiçbir yapının, hiçbir siyasi pazarlığın gölgesinde bırakılamaz. Bu kara düzenin cezasızlık zırhını parçalayana kadar susmayacağız” ifadeleri kullandı.