Tugay: Yangın bölgeleri için dayanışmaya ihtiyacımız var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda olağanüstü toplanan İEKKK, son günlerde kenti sarsan orman yangınlarının geride bıraktığı hasarı değerlendirdi. Kurul Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in gündemi açtığı toplantıda, başta köyler olmak üzere yangında zarar gören yurttaşlar için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Kırsal bölgelerin ve kentsel yerleşim alanlarının yangınlar başta olmak üzere afetlere karşı dirençli hale dönüştürülmesinin formülleri konuşuldu.

“YAPILARIN YANGINLARA DİRENÇLİ HALE GELMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPMAK GEREKİYOR”

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınlara karşı alınabilecek tedbirleri anlattı. Tugay, “Yangın riskinin yüksek olduğu kırsal alanlarla, yerleşim birimlerinin ilişkilerini yeniden gözden geçirmemiz lazım. Kent-kırsal alan, yerleşim birimi- ormanlık alan ilişkisinin, yangın riski açısından yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu görmeden devam edersek, bizim daha çok evimiz, köyümüz yanar. Çok yer zarar görür. Binaların, yapıların yangınlara dirençli hale gelmesi için çalışma yapmak gerekiyor. Bütün köylerimizi yangın riski açısından inceleyip, ona göre yeniden yapılandırmak, yangın riski yüksek olan evlerin de özellikle çatılarını, dış cephelerini yangına karşı dirençli hale getirmek lazım. Bunların hepsi şehrin gelecek perspektifi içerisinde konuşulması, geliştirilmesi, yapılması gereken şeyler” dedi.

“KÖYLERİ KORUMAMIZ VE GELİŞTİRMEMİZ LAZIM”

Zarar gören köylerde onarım ve restorasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Tugay, şunları söyledi: “Köylerimiz dar gelirli insanların yaşam sürdüğü yerler. İyi şartları yok. Bu insanlar evlerini, damlarını, ağıllarını kaybettiler. Bahçeleri, zeytinlikleri, tarlaları yandı. Şu anda hem evsiz hem gelirsiz kaldılar. Oradaki yaşamın yeniden normale dönmesi için barınma ve diğer ihtiyaçlara yönelik sorunların giderilmesi lazım. Köylerde yaşamın bitmesi özellikle tarımsal ve ekolojik anlamda ülkemize, toplumumuza zarar verir. Köyleri korumamız ve geliştirmemiz lazım. Hatta oradaki sosyal yaşamı geliştirecek bazı adımlar atmamız lazım. O nedenle kırsal bölgenin planlanması, sosyoekonomik açıdan desteklenmesi, stratejik açıdan önemli. Daha yaşanabilir köyleri nasıl oluşturabileceğimiz üzerinde çalışalım.”

“ÜLKEMİZİN KAYNAKLARINI HEP BERABER KAYBEDİYORUZ”

Ödemiş’in zarar gören kırsal mahallerinde çektiği fotoğrafları kurul üyeleri ile paylaşan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları doğrultusunda çalışma yapacaklarının altını çizerek, herkesi dayanışmaya çağırdı. Tugay, “Burada dayanışmaya, iş birliğine ihtiyaç var. Böyle giderse ormansız kalacağız. Bütün Türkiye’nin bu konuya yoğunlaşması gerekiyor. Yangının yayılmasını ve büyümesini önlemek çok önemli. Hepimizin şapkasını önüne koyarak, bu şehri ve bu ülkeyi kurtarmak, felaketleri samimi olarak durdurmak için ne yapabiliyorsa yapması lazım. Çözüm için adım atmalıyız. Yerleşim birimlerinin yangına dirençli hale getirilmesi çok önemli” diye konuştu.

TARIM ALANLARINDA BÜYÜK ZARAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da belediyenin yangın bölgelerindeki çalışmaları hakkında sunum yaptı. Yangının tarım alanları ve ormanlık bölgeler üzerinde bıraktığı hasarı da anlatan Ayatar, “Aliağa’da yanan alanın yüzde 80’i tarım alanı. Foça’da toplam zarar gören alanın yüzde 88’lik kısmı tarım arazisi. Menemen’de toplam yanan alanın yüzde 86’sı tarım alanı. Menderes’te ise neredeyse tamamı orman statüsünde alan yandı. Seferihisar’da toplam yanan alanın yüzde 13’ü tarım, yüzde 44’ü orman statüsünde. Çeşme’de toplam yanan alanın yüzde 69’u tarım alanı, kalanı orman statüsünde. Kıyı ekosistemi ve önemli doğa alanları etkilendi. Ödemiş’te ise toplam yanan alanın yüzde 54’ü tarım, kalanı da orman statüsünde” diye konuştu.

“KIRSAL YAŞAMIN SOSYAL VE KÜLTÜREL SÜREKLİLİĞİ DE YENİDEN İNŞA EDİLMELİ”

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Genel Müdür Vekili Aykut Uçar da “İzmir İçin Yangına Dirençli Kırsal Yerleşimler: Krizden Dirence Geçiş” başlıklı bir sunum yaptı. Yangın sonrası sadece yapıların değil, kırsal yaşamın sosyal ve kültürel sürekliliğinin de yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Uçar, “Mekânsal aidiyet, birlikte yaşama pratikleri ve topluluk bağları korunmalı. Yangın sonrası alanlarda ekosistemin iyileştirilmesi, doğanın kendini yenileme kapasitesinin desteklenmesi ve ekolojik dengenin yeniden kurulması için temel bir adımdır. Yapısal önlemler ve yangına dayanıklı malzeme kullanımı yangına karşı dayanıklı yapı malzemeleri ve tasarım uygulamaları, yangının yerleşim alanına zarar verme riskini azaltır. Yanmaz çatı kaplaması, yangına dirençli dış cephe malzemeleri, çift camlı pencereler ve otomatik sprink sistemleri gibi teknikler, yapısal güvenliği artırır” dedi.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONA DEĞİNDİ

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar da ormanların korunması için kurumlar arası koordinasyonun önemine değinerek, İzmir’deki yangın bölgelerinde yaraların sarılması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Yorgancılar, bir an önce yangın bölgelerini ayağa kaldırmak gerektiğini söyleyerek herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini vurguladı.