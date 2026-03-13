TÜKODER’den uyarı: Dijital dolandırıcılık artıyor

Artan enflasyon, hayat pahalılığı ve dijital ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketicilerin yaşadığı sorunlar her geçen gün daha da büyüyor. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İz mir Şube başkanı ve İzmir İl Tüketici Ha kem Heyeti üyesi Fatih Kurdoğlu, Türkiye’de tüketicilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve dijital risklere iliş kin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye’de tüketicilerin bugün en çok karşılaştığı sorunun hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

GELİR DAĞILIMINDA EŞİTSİZLİK VAR

Kurdoğlu, “Tüketicilerin en büyük soru nu açık ara artan yaşam maliyetleri ve enflasyon. Bu durum gıda ve temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşmasına, alım gücünün düşmesine ve tüketicilerin daha ucuz ürünlere yönelmesine neden oluyor. Özellikle temel gıda fiyatlarının hızla artması nedeniyle emekliler ve düşük gelirli çalışanların alım gücü ciddi şekil de düşüyor” diye konuştu. Gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çeken Kurdoğlu, “Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik kesim toplam gelirin yaklaşık yarısını alırken en yoksul yüzde 20’nin payı yüzde 6 civarında. Bu tablo alt gelir grubundaki tüketicilerin mağduriyetini daha da artırıyor” dedi.

‘SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİMDE SORUNLAR VAR’

Türkiye’nin tarımsal üretimde güçlü bir ülke olmasına rağmen sağlıklı ve yeterli gıdaya erişim konusunda kırılgan ülkeler arasında değerlendirildiğini belirten Kurdoğlu, “Son yıllarda gıda enflasyonu, tarımsal girdi maliyetleri ve gelir dağılımındaki eşitsizlik nedeniyle bazı yurttaşlar et, süt ürünleri ve taze sebze meyve gibi sağlıklı gıdaları yeterince tüketmekte zorlanıyor. Çözüm sadece fiyat kontrolü değil; üretim verimliliğini artıran, lojistik maliyetleri düşüren ve sürdürülebilir tarım politikalarını içeren bütüncül ekonomik stratejilerle mümkündür” dedi.

“EN ÇOK ŞİKÂYET EDİLEN SEKTÖR E-TİCARET”

Gıda güvenliği denetimlerinin büyük ölçüde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Kurdoğlu, “Her yıl yüz binlerce denetim yapılıyor ve zaman zaman taklit ve tağşiş yapan firmalar kamuoyuna açıklanıyor. Cezaların büyük işletmeler için caydırıcı olmaması da ayrı bir sorun. Risk özellikle merdiven altı üretim, açıkta satılan ürünler, etiketsiz gıdalar ve kayıt dışı işletmelerde daha fazla görülüyor” diye konuştu. Çevrimiçi işlemlerde dolandırıcılık vakalarının da yükseldiğini söyleyen Kurdoğlu, “2025 yılında en çok şikâyet edilen sektör e-ticaret oldu. 365 binden fazla şikâyet kaydedildi. Sahte alışveriş siteleri, dava ya da icra mesajı gibi gönderilen SMS’ler, sosyal medya üzerinden satış dolandırıcılığı, sahte e-posta mesajları ve banka dolandırıcılıkları en yaygın yön temler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“KİŞİSEL VERİLER PAYLAŞILMAMALI”

Dolandırıcılık vakalarına karşı Kurdoğlu, “Şüpheli bağlantılara tıklanmamalı, kişisel bilgiler ve banka bilgileri kimseyle paylaşılmamalı. Tüketiciler öncelikle satıcı veya sağlayıcıyla iletişime geçmeli. Sorun çözülmezse gıda ile ilgili konularda ALO 174, diğer mal ve hizmetlerle ilgili konularda ALO 175 danışma hatlarına başvurabilirler. Ayrıca TÜKODER İzmir Şubesi’nden de danışmanlık desteği alabilirler” dedi.