Tuvalet bahanesiyle kapatılan okulun velilerinden tepki

İzmir'in Buca ilçesinde sit alanı içerisinde olan okuldaki tuvalet ve lavaboların yetersiz olması nedeniyle kapatılması kararı verilen Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenleri ve veliler kararın geri çekilmesini istedi.

Okul önünde toplanan yurttaşlar adına konuşan veli Kadir Çöp, okulun 2025 yılının Ekim ayında tadilat gerekçesiyle kısa süre içerisinde Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu'na taşındığını hatırlatarak, bu süreçte öğrencilerin önemli mağduriyetler yaşadığını söyledi. Çöp, "Okulumuzun tadilata alınacağı gerekçesiyle hafta sonu içerisinde ve yalnızca iki gün gibi çok kısa bir sürede başka bir okula taşınmak zorunda bırakıldık. Tam gün eğitim hakkımız elimizden alındı, öğrencilerimiz yarım gün eğitime mahkûm edildi" dedi. Öğrencilerin yalnızca beş dakikalık teneffüslerle eğitimlerini sürdürmek zorunda kaldığını ifade eden Çöp, lise ve ilkokul öğrencilerinin aynı binada eğitim görmesinin pedagojik açıdan doğru olmadığını ancak bu durumun kendilerine dayatıldığını belirtti.

"GEÇİCİ DENİLEN MAĞDURİYETLER KALICI HALE GETİRİLİYOR"

Yaşanan sorunların geçici olduğunun ifade edildiğini ancak bugün farklı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını kaydeden Çöp, "Bizlere sabretmemiz söylendi, biz sabrettik. Ancak bugün geldiğimiz noktada geçici denilen mağduriyetlerin kalıcı hale getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Şimdi ise okulumuzun kademeli olarak kapatılması kararıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"BAŞARIYI CEZALANDIRAN BU ANLAYIŞIN GEREKÇESİ NEDİR?"

Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nin akademik başarılarıyla öne çıkan bir okul olduğuna dikkat çeken Çöp, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılı eğitim vizyonu, İzmir'de OBP ile öğrenci alan okullar arasında üçüncü, Buca'da ise birinci sırada bulunan bir okulu kapatarak mı hayata geçirilecektir? Başarıyı ödüllendirmek yerine cezalandıran bu anlayışın gerekçesi nedir?" ifadelerini kullandı.

Başarılı okulların kapatılması yerine tüm okulların niteliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Çöp, "Başarı düzeyi düşük okulları daha iyi seviyelere taşımak için projeler üretmek yerine, başarı grafiği yüksek bir okulu kapatmak hangi bilimsel verilerle, hangi eğitim politikalarıyla ve hangi vicdanla açıklanabilir?" diye sordu.

"OKULUMUZA GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ"

Mağdur edilenin yalnızca bir okul olmadığını belirten Çöp, yüzlerce öğrencinin, onlarca öğretmenin ve çocuklarının geleceği için mücadele eden velilerin mağdur edildiğini söyledi.

Veliler olarak taleplerinin net olduğunu ifade eden Çöp, "Okulumuzun kapatılmasını değil, tadilatı tamamlanan kendi binamıza geri dönmeyi istiyoruz. Çocuklarımızın öğretmenlerinden koparılmasını istemiyoruz. Başarı hikâyesi yazmış bir okulun yok edilmesini ve nitelikli eğitim hakkımızın elimizden alınmasını kabul etmiyoruz" dedi.

"BU MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Çöp, "Çocuklarımızın geleceğini birkaç idari kararın insafına bırakmayacağız. Gerekirse tüm yasal ve demokratik yolları kullanarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bu yanlış karar geri çekilene, öğrencilerimiz kendi okullarına dönene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.