Uğur Mumcu Ege'de hasret ve saygıyla anılacak

İZMİR

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenecek anmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün açılış konuşmalarını yapacak. Müzik dinletisi ve tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü’nün seslendireceği şiirlerle sürecek program kapsamında Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve gazetemiz yazarı Miyase İlknur’un konuşmacı olacağı panelde de Uğur Mumcu’nun Cumhuriyet devrimlerine olan bağlılığı ve aydınlanma mücadelesi anlatılacak.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediyesi, Uğur Mumcu’yu iki ayrı programla anacak. 24 Ocak Cumartesi günü 12.00’de de Bostanlı Uğur Mumcu Parkı’nda Mumcu, saygı, özlem ve minnetle anılacak; büstüne karanfiller bırakılacak. Ardından saat 18.00’de gazetemizin yazarı tarihçi-yazar Sinan Meydan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’nda Karşıyakalılar ile buluşacak. “Uğur Mumcu, Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı söyleşi ve imza gününde; Uğur Mumcu’nun düşünsel mirası, Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilkeleri ve aydınlanma mücadelesi çerçevesinde ele alınacak.

KARABAĞLAR

Karabağlar Belediyesi, araştırmacı gazeteciliğin simge ismi Mumcu’yu, adını taşıyan parkta düzenlenecek etkinliklerle anacak. 24 Ocak Cumartesi günü saat 12.30’da, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak anmada Karabağlar Belediyesi Personel Tiyatrosu tarafından “Bugün Ne Yazsam?” ve “Sesleniş” adlı teatral gösteriler sahnelenecek. Ardından “Uğur Mumcu’ya Aydınlık Türküler, Umutlu Şiirlerle Sesleniş” başlıklı müzikal dinleti sunulacak. Program, Uğur Mumcu Anıtı önüne karanfil bırakılmasıyla devam edecek. Ayrıca Uğur Mumcu Vakfı katkılarıyla hazırlanan “Devrim ve Demokrasi Şehitleri Fotoğraf Sergisi” Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında açılacak. Sergi, 31 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

MARMARİS

Cumhuriyet ve aydınlanma mücadelesinin simge ismi Uğur Mumcu, Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle de anılacak. 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de, Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde düzenlenecek programda Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Tiyatro ve Müzik Topluluğu, Mumcu’nun düşünce dünyası, kalemi ve bıraktığı aydınlanmacı miras sahneye taşıyacak.

MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi de Mumcu’yu, katledilişinin yıl dönümünde Manisa merkezde düzenleyeceğimiz programla anacak. Cumartesi günü saat 16.30’da 8 Havuzu – Demokrasi Şehitleri Anma Alanı’nda “Demokrasi Şehitleri Anma” başlığıyla basın açıklaması yapılacak. “Demokrasi Şehitleri Anma Yürüyüşü”nün ardından saat 17.30’da “Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem: Uğur Mumcu” belgesel gösterimi ve Sedef Kabaş ile Ümit Zileli’nin katılımıyla “Uğur Mumcu Gazeteciliği” başlıklı söyleşi yapılacak.

AKHİSAR

Akhisar’da da Mumcu’nun yaşamını, mücadelesini ve gazetecilik anlayışını konu alan anma programı düzenlenecek. Saat 14.00’de Akhisar Park İçi Kültür Salonu düzenlenecek program Nebil Özgentürk’ün katılımıyla “Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem: Uğur Mumcu” belgesel gösterimi ile başlayacak. Musa Özuğurlu’nun konuşmacı olarak katılacağı “Uğur Mumcu Gazeteciliği” başlıklı söyleşinin ardından da Muhlis Berberoğlu ile Erkut Özkan’ın bağlama dinletisi yapacak.

ANTALYA

Manavgat Belediyesi ile ADD Manavgat Şubesi de Mumcu’yu saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği programla anacak. Uğur Mumcu’nun yaşamını, mücadelesini ve düşünce mirasını yazarlarımız Orhan Bursalı ve Özlem Yüzak anlatacak. Program kapsamında, Manavgat Belediyesi Gençlik Korosu da Edip Akbayram şarkılarını söyleyecek.

MURATPAŞA

Muratpaşa Belediyesi de Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi işbirliğiyle cumartesi saat 15.00’te Zeytinköy Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde “Karanlığa inat aydınlığa adanmış yaşamların izinde” başlıklı anma programı düzenleyecek. Anmaya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal konuşmacı olarak katılacak.