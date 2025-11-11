Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk İAOSB’de de anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) iki ayrı anma töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde İAOSB Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törene Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, Yönetim Kurulu Üyeleri, bölge sanayicileri ve çalışanlar katıldı. Törende Atatürk büstüne çelenk ve karanfiller bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

“BU CUMHURİYET BÜYÜK BEDELLERLE KURULDU”

Törende konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Anafartalar’daydık. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Mustafa Bey ile birlikte anıtlara, şehitliklere gittik. Tüm siperleri gezdik. Bu Cumhuriyetin nasıl kazanıldığını, ilk kıvılcımların nasıl atıldığını kendi gözlerimizle gördük. Düşünün ki, ülkenin nüfusu 9 milyonken 250 bin şehit vermişiz. 14 yaşın üzerindeki bir nesli kaybetmişiz. Bu ülke ne kadar zorluklarla kuruldu, ne kadar çok kan, gözyaşı ve kayıp var. Ama hiçbir ülkenin sömürgesi altına girmememizde de inanın Atamızın en büyük payı var. Biz onu unutmadık, unutturmayacağız. Umarım torunlarımız da bin yıl geçse unutturmayacaklar” diye konuştu. Karace, Atatürk’ün mirasının ve ilkelerinin sonsuza kadar yaşatılacağını vurgulayarak sözlerini “Ata’mızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

“ATATÜRK’Ü FİKİRLERİYLE YAŞATMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise Atatürk’ü sadece anmakla kalmayıp, fikirlerini yeni nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti. Karabağlı, “Atatürk’ü hissetmek, kalbimizde yaşatmak çok önemli bir duygu. Ancak artık biraz daha farklı bir evreye geçmemiz gerekiyor. Atatürk’ü fikirleriyle beraber, nesilden nesile aktaracak bir düzene girmek zorundayız. En iyi eğitim kurumu ailedir. Bu noktada anne ve babalara büyük sorumluluk düşüyor. Lütfen çocuklarınıza Atatürk sevgisini ve fikirlerini aşılayınız. Bu görev hepimize düşüyor” şeklinde konuştu.

GENÇLERDEN DUYGU DOLU ANLAR

Bir anma programı da, Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Törene İAOSB yönetimi, sanayiciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Okul Müdürü Yılmaz Kösem, 10 Kasım’ın yalnızca bir yas günü değil, milletin Atatürk’e duyduğu sevgi ve minnetin sembolü olduğunu belirtti. Kösem, “Her 10 Kasım sabahı saatler 09.05’i gösterdiğinde ülkemizi bir sessizlik kaplar. O sessizlik sadece bir matem değil; aynı zamanda bir söz, bir yemin gibidir. Milyonlarca yürek aynı anda ‘Senin yolundayız Atam!’ der” ifadelerini kullandı. Törende öğrenciler tarafından okunan “Nöbetçi Millet” şiiri, müzik grubunun seslendirdiği “Selanik Türküsü” ve “Fikrimin İnce Gülü” ile duygusal anlar yaşandı. Halk Oyunları Kulübü’nün “Efe Gösterisi” ve öğrencilerin sahnelediği “Atatürk’üz Biz, Atatürkçüyüz” oratoryosu, izleyicilerden büyük alkış aldı. Tören, tüm katılımcıların birlikte söylediği “Atatürk Ölmedi” marşıyla sona erdi.