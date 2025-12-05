Uluslararası Bayraklı Homeros Sanat ve Edebiyat Festivali başlıyor

Bayraklı Belediyesi, kökleri Homeros’un büyülü dünyasına uzanan kadim kültürel mirası geleceğe taşımaya devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Bayraklı Homeros Sanat ve Edebiyat Festivali, geniş katılımcı profili ve zengin içeriğiyle Bayraklı’nın kültür sahnesine yeniden ışık tutacak.

“Bir Kent, Bin Efsane: Homeros’la Bayraklı” temasıyla düzenlenen festival, Homeros’un doğduğu kabul edilen bu topraklarda edebiyatı, sanatı, mitolojiyi ve akademiyi bir araya getirerek kenti iki gün boyunca kültürün merkezi hâline getirecek.

DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde başlayacak. Gün boyunca heykel atölyeleri, sergi açılışları, açılış töreni, paneller, söyleşiler ve performanslar Tepekule’de devam edecek. Etkinlikler 7 Aralık 2025 Pazar günü de 100. Yıl Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı’nda sürecek. Fotoğraf sergisi, mitolojik maske ve kil atölyeleri ile müzik dinletileri iki günlük festival programını tamamlayacak.

BAYRAKLI’NIN TARİHSEL HAFIZASI YENİDEN CANLANACAK

Festival süresince Bayraklı’nın farklı noktalarında; yazar buluşmaları, Homeros okumaları, Smyrna Antik Kenti üzerine sunumlar, akademik paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Çocuklar için özel olarak hazırlanan yaratıcı atölyeler, tiyatro ve dans gösterileri, müzik dinletileri ve konserler festival atmosferini zenginleştirecek. Açık hava etkinlikleriyle de kentin sokaklarına kültürel bir hareketlilik yayılacak, Bayraklı’nın tarihsel hafızası sanatın evrensel diliyle yeniden canlanacak.

BAŞKAN ÖNAL: TARİH VE SANATLA BULUŞMAK, KENTİMİZİN SORUMLULUĞUDUR

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Homeros, yaşadığımız bu toprakların en değerli mirasıdır. Onun doğduğu ve şiirlerini yazdığı bu coğrafyada yaşamak bize bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk; tarihimizi korumak, kültürümüzü geleceğe taşımak, gençlerimize ilham veren bir kent yaratmaktır. Homeros Festivali, Bayraklı’nın kültür yolculuğunun önemli bir adımıdır. Tüm İzmirlileri, tarih ve sanatla iç içe geçecek bu özel buluşmaya davet ediyorum” dedi.

BAYRAKLI’NIN KÜLTÜREL KİMLİĞİ YENİDEN SAHNEDE

Smyrna’nın ilk yerleşim alanı olan Tepekule’den günümüze uzanan tarihsel miras, festival boyunca hem akademik hem sanatsal etkinliklerle yeniden görünür olacak. Festival, Bayraklı’nın kültürel kimliğini güçlendirirken kenti uluslararası kültür sahnesinde daha saygın bir konuma taşımayı amaçlıyor. Festival kapsamında kentin tarihine, sanatına ve kültürüne ışık tutacak ve ücretsiz olan bu özel buluşmaya tüm İzmirliler davetlidir. Festival programı ve ayrıntılı bilgiler Bayraklı Belediyesi’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.