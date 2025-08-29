Uluslararası Karikatür Sergisi ‘Doğa ile Barış’ temasıyla açılıyor

İzmir Kent Konseyi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü bu yıl “Doğa” temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. “Doğayla barış” ana başlığıyla düzenlenecek etkinliklerde, sanatın birleştirici gücüyle hem doğaya hem de barışa dikkat çekilecek. Sergiler, şiir dinletileri, söyleşiler ve performanslarla kent genelinde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

1 Eylül sabahı saat 11.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başlayacak etkinlikler hafta boyunca sürecek. Konak, Bornova, Karşıyaka ve Karabağlar başta olmak üzere birçok noktada düzenlenecek programlar kapsamında uluslararası karikatür sergileri, şiir dinletileri, pandomim gösterileri ve doğa temalı söyleşiler düzenlenecek.

“Doğa ile Barış” Uluslararası Karikatür Sergisi de 1 Eylül 2025 Pazartesi Günü, saat 17.00’de Konak Belediyesi Karikatür Müzesi’nde açılıyor. 20 ülkeden 30 çizerin yer aldığı sergi, daha sonra farklı alanlarda izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Aynı etkinlik çerçevesinde Mustafa Yıldız ile karikatür atölyeleri düzenlenecek.