Ümit Alemdaroğlu yaşamını yitirdi

Cumhuriyet gazetesi eski muhabirlerinden Ümit Alemdaroğlu, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Alemdaroğlu'nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Güzelyalı Hakimefendi Camii'nden kaldırıldıktan sonra, Balçova Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÜMİT ALEMDAROĞLU KİMDİR?

1955 yılında İzmir’de doğan Ümit Alemdaroğlu, İzmir Amerikan Kız Koleji’ni ve İtalya’da Perugia Üniversitesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. Gazeteciliğe 1974 yılında Cumhuriyet Gazetesi İzmir büroda başlayan Alemdaroğlu, 1981 yılından sonra Rapor, Günaydın ve Ekonomik Bülten ve Yeni Asır’da çalıştı. 1990 yılında Amerika’da bir gazetede muhabirlik ve Amerika’nın Sesi Radyosu’nda gözlemci gazeteci olarak görev yapan Alemdaroğlu, İzmir Ticaret Odası Basın Müşavirliği görevi sonrası meslek hayatına TRT Haber Merkezi’nde muhabir olarak devam etti.