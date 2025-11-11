Üreten kadınlar Ata’nın huzurunda

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan kadınlar, bugüne kadar hiç Anıtkabir’i görmediklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedî istirahatgâhını ziyaret etmek istediklerini, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne iletti. Çamelili üreten kadınların bu anlamlı talebi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla Destek Hizmetleri Dairesi tarafından yerine getirildi. Hazırlanan özel program kapsamında yaklaşık 55 kadın, Anıtkabir’i ziyaret etti.

ANITKABİR’DE DUYGUSAL ANLAR

Çamelili üreten kadınlar, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret ederek mozolesine çiçek bıraktı. Ata’ya minnet ve saygılarını sunan kadınların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken, gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret, kadınlara manevi bir gurur yaşattı.

ÇAMELİLİ KADINLARDAN BİRİNCİ MECLİS VE TBMM’YE ZİYARET

Çamelili kadınlar, bu anlamlı ziyaretin ardından Kurtuluş Savaşı yıllarında halk iradesinin kalbi olan Birinci Meclis ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek tarihe şahitlik eden binalarda dönemin ve milli mücadele ruhunun izlerini yakından hissetti.

İlk kez Anıtkabir, Birinci Meclis ve TBMM’yi görme imkânı bulduklarını söyleyen kadınlar, “Böylesine anlamlı bir yolculuğu, 10 Kasım gibi anlamlı bir günde gerçekleştirmek bizlere tarifsiz bir duygu yaşattı. Atamızın huzuruna çıkmak, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yeri görmek, hayatımızın en büyük gururlarından biri oldu. Bu imkânı bize sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

Çameli Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden ise, “10 Kasım’da bu manevi duyguyu bizlere yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“ATA’MIZI FİKİRLERİYLE YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Kadınların ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği değerleri yaşatmak ve yarınlara aktarmak için kadınlarımızın talebini yerine getirerek onları Anıtkabir’e götürdük. Ortak değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkarak hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.