“Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu” başladı

“Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu” projesi başladı. Proje kapsamında mentörlük desteği almaya hak kazanan Işıl Karaman, Ayşegül Yurt, Fatma Avunduk, Dilek Güngördü ve Seval Topçuoğlu ile birlikte Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Uzmanı İrfan Sezgin ve Trendyol Ege Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Nuri Erdoğan da ziyarette yer aldı. Ziyarette, kadın girişimcilerin e-ticaret süreçlerinde karşılaştıkları ihtiyaçlar, mentörlük desteğinin kapsamı ve projenin sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

“ÜRETEN KADINLARIN YANINDAYIZ”

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada kadın girişimcilerin gösterdiği emek ve kararlılığın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Bu projede en çok beni mutlu eden şey, kadınlarımızın ‘ben de yapabilirim’ diyerek yola çıkması oldu. Üreten, emek veren ve hayallerinin peşinden giden kadınların yanında olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir mutluluk. Dijital dünyada daha fazla kadının yer alması için desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

PROJE 173 KADINA ULAŞTI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi koordinasyonunda; GEKA, Trendyol ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu Projesi”, kadın girişimcilerin dijital ekonomiye katılımını güçlendiren önemli kazanımlarla tamamlandı. Haziran–Aralık 2025 döneminde uygulanan proje kapsamında, Denizli genelinden 173 kadın girişimci, e-ticaret, markalaşma ve dijital satış süreçlerine yönelik eğitimlere katıldı. Eğitimlerin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, farklı üretim alanlarından 5 kadın girişimci mentörlük desteği almaya hak kazandı.