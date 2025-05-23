Üretici sütte zarar ediyor, tüketici yüksek fiyattan alamıyor

Tarladan rafa uzanan yolda süt üreticileri artan maliyetler karşısında ezilirken tüketici fahiş fiyatlarla karşı karşıya. Üretici emeğinin karşılığını alamıyor, tüketici ise temel gıdaya erişimde zorlanıyor. Süt üretiminde yaşanan yapısal sorunlara dikkat çeken Titar Tarım ve Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan, hem üreticinin hem de tüketicinin sistemin kaybedeni olduğunu söyledi. Artan maliyetlere karşın üreticinin fiyat belirleme gücünün kalmadığını vurgulayan Doğan, raf fiyatlarındaki uçurumun ise tüketiciye ağır bir yük getirdiğini ifade etti.

“HAMMADDE İTHAL EDİLİYOR”

Yemden ilaca, elektrikten yedek parçaya kadar birçok kalemde dışa bağımlılık nedeniyle maliyetlerin sürekli arttığını belirten Doğan, “Beslemede kullanılan hammaddelerin yüzde 70’i ithalata dayalı. Döviz arttıkça maliyetlerimiz de artıyor. Ancak Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) belirlediği taban fiyatlar, bu artışa paralel güncellenmiyor. Kaldı ki bazı sanayiciler ve aracılar bu fiyatlara da uymuyor. Aylar sonra ödenen paranın alım gücü, enflasyon karşısında eriyor. Üreticiye bir de yem alma mecburiyeti konuluyor. Sistem sadece üreticiyi değil, tüketiciyi de mağdur ediyor. Tüketici, raflardaki sütü 45 ila 60 TL arasında fiyatlarla alıyor. Oysa üreticiden süt ortalama 15- 16 TL arasında alınıyor. Bu büyük fiyat farkı, aracıların sistemi domine etmesinden kaynaklanıyor. Mera Kanunu çok net olmasına rağmen bazı kişi ve şirketlere, GES projeleri ve sanayi tesisleri gibi alanlar için tahsis yapıldığını görüyoruz. Oysa bu alanlar hayvancılıkla uğraşan ailelere, işletmelere tahsis edilmeli” dedi.

İZTARIM’DAN DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZTARIM AŞ, yaşama geçirdiği İZMAR İzmir Tanzim Satış Marketleri ile hem üreticinin alın terine sahip çıkıyor hem de yurttaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı gıda ürünlerine ulaşma imkânı sunuyor. İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, doğrudan üreticiden temin edilen ürünlerle hem üreticinin emeğinin karşılığını alabildiğini hem de aracısız model sayesinde halkın daha ucuz gıdaya ulaşabildiğini söyledi. İzmir’deki kırsal üreticilere destek olmayı amaçladıklarını belirten Kurt, “Bayındır’daki 100. Yıl Süt İşleme Tesisimizde, Tire Süt Kooperatifi ile birlikte Süt Kuzusu Projesi’ni yürütüyoruz. İzmirli çocuklara ulaştırılan süt, bölgedeki küçük üreticilerden temin ediliyor. Böylece üreticiye düzenli gelir sağlanıyor” dedi.