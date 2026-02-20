Üreticiye 159 bin meyve fidanı dağıtıldı

Tarım kenti olan Muğla’da kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, iklim değişikliğine dayanıklı, bölgeye uygun türlerle yeşil dokuyu artırmak ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetleri desteklemek isteyen Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde Meyve Fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras meyve fidanı dağıtım etkinliğinde üreticilerle bir araya geldi. Tarım kenti olan Muğla’da üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Aras dağıtılan fidanların Muğla’nın bereketli toprakları ile buluşarak yeşereceğini belirtti.

BÜYÜKŞEHİR MEYVE FİDANI DESTEĞİNDE 530 BİN RAKAMINA ULAŞTI

Zeytin ve ceviz fidanları aracılığıyla hem tarımsal çeşitliliğin artırılması hem de gelecek nesillere üretken ve yeşil bir çevre bırakılmasını hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde 460 üreticiye 34 bin 400 adet zeytin fidanı ve 14 bin 775 adet ceviz fidanı desteklemesi gerçekleştirdi. 2026 yılı içerisinde 13 ilçede 159 bin adet fidanı desteklemesi gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar dağıttığı ceviz ve zeytin fidan desteği ise 530 bin rakamına ulaştı. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’nde gerçekleştirilen Meyve Fidanı Destekleme etkinliğinde konuşan Başkan Ahmet Aras turizm ve tarım kenti olan Muğla’da üreticiye destek olmaya devam edeceklerini, tarımın bir ülkenin ve şehrin geleceği olduğunu belirtti.

ÜRETİCİLERDEN TEŞEKKÜR

Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen fidan dağıtımına katılan üreticiler Büyükşehir Belediyesi’nin meyve fidanı dağıtımından duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Üretici Gülizar Zorlu, “Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Böyle desteklerin devamını diliyoruz. Köylüleri bu kadar düşündükleri için minnettarız. Alacağımız zeytinlerin çocuklarımıza ve geleceğimize faydası olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Üretici Mustafa Kıntak da “Uzun süre devlet memurluğunun ardından tarıma yöneldim. Büyükşehir Belediyesinin tarıma, çiftçiye ve üreticiye verdiği değer çok önemli. Bunun bir göstergesi olarak bugün fidanlarımızı almaya geldik. Bu dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

TAŞLI MUHTARI: BU DESTEKLE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Taşlı Mahalle Muhtarı Süleyman Gül’de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, Sayın Menteşe Belediye Başkanımız Gonca Köksal’a köylülerimizi ve kırsal kesimlerimizi düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Taşlı Muhtarı olarak Ahmet Başkanımıza başarılarından ve desteklerinden dolayı minnettarım. Buradan aldığımız fidanlarla daha güçlü bir hale geleceğiz. Tekrardan çok teşekkür ederim.”

KÖKSAL ARAS: BU SADECE BİR FİDAN DAĞITIMI DEĞİL

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Aslında burada hem tarımsal üretimimizi güçlendirmek hem de geleceğimize katkıda bulunmak için bir aradayız. Sadece basit bir fidan dağıtımı gerçekleştirmiyoruz, bunun çok daha derin anlamları var. Yaklaşık 35 bin zeytin ve 15 bin ceviz fidanı dağıtılıyor. ‘Her Kapıda Bir Fidan’ projesiyle başlayan bu çalışmalar hem soframıza bereket olacak, hem sizlere kazanç sağlayacak hem de hepimize nefes olacak. Muğla hem tarım hem turizm kenti diyoruz. Ancak kendi üretmeyen, toprağa gerekli değeri vermeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Büyükşehir Belediyemize üreticilerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum.”

ARAS: TOPRAKLARIMIZI KORUMAK GÖREVİMİZ

Ahmet Aras da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak desteklerin süreceğini belirterek, “Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel memlekette, bu güzel toprakları iyi değerlendirmektir. Bizler bu görevdeysek bunun bilincindeyiz. Bugüne kadar yaptığımız her iş geleceğimize, köyümüze ve Muğla’mıza katkı olsun diye yapılıyor. Hayvancılığı, arıcıları, süt üreticilerini destekliyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerden ceviz ve daha birçok alanda desteklerimiz devam ediyor. Topraklarımızı, havamızı ve suyumuzu korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.