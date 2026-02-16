Üreticiye 84 bin sertifikalı zeytin fidanı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sertifikalı Zeytin Fidanı Desteği” projesi kapsamında 19 ilçede toplam 84 bin zeytin fidanı üreticilerle buluşturuldu. Projenin son etabında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 522 üreticiye 6 bin 982 sertifikalı zeytin fidanı teslim edildi.

Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Törende konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana üreticiyi merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, “Fidanı toprakla buluşturan, en zor şartlarda dahi üretmeye devam eden hemşehrilerimizi baş tacı edeceğimizi söylemiştik. Bugün o sözün gereğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“ÜRETMEK İSTEYEN HERKESİN YANINDA DURACAĞIZ”

Geçen yıl başlatılan tarımsal desteklere ilk etapta temkinli yaklaşıldığını ifade eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, desteklere olan güvenin her geçen gün arttığını söyledi. Gübre ve mazot desteklerine yapılan başvuru sayılarındaki artışa dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, “Üretmek isteyen herkesin yanında duracağız. Bu şehrin kaynaklarını yine bu şehrin insanlarıyla paylaşacağız” diye konuştu.

NEREDE İHTİYAÇ VARSA, BÜYÜKŞEHİR ORADA

Pandemi döneminin üretimin ve gıdanın stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların da sürdüğünü kaydetti. Kırsal mahallelerde yol, sosyal tesis ve altyapı eksiklerinin giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 2026 yılı içerisinde birçok mahallede önemli iyileştirmelerin tamamlanacağını ifade etti. Sosyal destek projelerine de değinen Çavuşoğlu, ilkokul öğrencilerine yönelik beslenme desteği, yeni doğan bebeklere yönelik ayni yardımlar ve kadınlara yönelik yüzme kursları gibi uygulamaların sürdüğünü belirterek, “Hiç kimseyi düşüncesinden, inancından ya da yaşam tarzından dolayı ayırmadan, adil ve şeffaf bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ise tarım sektörünün artan girdi maliyetleri ve azalan üretici sayısı nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesinin bu tablo karşısında mazot, gübre, yem, fide-fidan, ekipman ve sulama altyapısı gibi birçok alanda destek sağladığını dile getirdi.

VERİMLİ ÜRETİM, GÜÇLÜ KIRSAL

Hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli sertifikalı fidan kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan proje ile üretim maliyetlerinin azaltılması, atıl arazilerin tarıma kazandırılması ve kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Denizli’nin 19 ilçesinde üretim yapan çiftçilere ulaştırılan 84 bin zeytin fidanının, önümüzdeki yıllarda hem üretici gelirine hem de kent ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.