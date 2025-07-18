Üreticiye şap kilidi

Sığır, manda, koyun, keçi, domuz ve yabani çift tırnaklı hayvanlarda görülen, çok bulaşıcı ve hızlı yayılıma sahip viral bir enfeksiyon olan şap hastalığı ilk kez tüm Türkiye’de hayvan pazarlarının kapatılmasına hayvanların kent dışına nakilleri yasaklandı. Fuarlar ve canlı hayvan ticareti merkezleri geçici olarak durduruldu. Satış yapamayan üreticinin yem ve bakım masrafları artarken Denizli’de 8 asırlık Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı iptal edildi.

YEM DESTEĞİ ÇAĞRISI

Şap hastalığının hayvanların ölümüne neden olabileceğini aktaran Tarım Orman-İş Sendikası Genel Sekreteri veteriner hekim Onur Canik, “Bu hayvanların belli bir besi süresi var. Bu besiyi aldıktan sonra bu hayvanın yediği her yem zarar olarak işlemeye başlıyor. Kilo alamıyor, doğal olarak cebinden yiyor üreticinin. Üretici hayvanı da kesemiyor, satamıyor, zarar ediyor. Hayvanların ağzında ve ayaklarında lezyonlara neden olduğu için süt ve et veriminde büyük düşüşler oluyor, ölüme kadar şekilleniyor. Bu da üreticiyi zarar ettiriyor. Aslında bakanlığın uygulaması olumlu, pandemileri engelliyor ama bunu aşama aşama ve şehir şehir yapılmalıydı. Yoğun olan yerler kapatılır. Üreticiye hayvan sattırmıyorsan bir şekilde sübvanse de edilmeli. Üreticiye yem desteği sağlanması lazım. Tamam destekleri var ama yeterli düzeyde değil. Tarım Kredi’nin ürettiği yemlerden yüzde 50 indirim yapabilir mesela” dedi.

“KUŞLARA BİLE BULAŞABİLİR”

Hastalığın yavaş yavaş artık sönümlenmeye başladığını aktaran veteriner hekim, “Durdurulması zor bir hastalık. Kuşlardan bile bulaşabiliyor. Yemlere bulaşık hale getiriyor, bulaştırıyor ama artık yavaş yavaş ülkede sönümlenmeye başladı. Artık bir an önce aşamalı olarak hayvan pazarlarını açmak lazım” dedi. Canik, hastalığının insanlara da bulaştığını ancak grip benzeri bir hastalıkla atlatıldığını sözlerine ekle