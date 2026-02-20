Üreticiye ‘vergi’ darbesi: sofradaki yangın büyüyecek

Yanlış tarım politikaları ve artan girdi maliyetleri nedeniyle can çekişen hayvancılık sektörü, 31 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle sarsıldı. Değişikliğe göre; hayvanların verimini artırmak için kullanılan vitamin-mineral karışımları “premiks” ve işlenmiş tahıl “flake” ürünleri, “karma yem” statüsünden çıkarılarak KDV istisnası kapsamı dışına itildi. Bu kararla söz konusu ürünlere yüzde 20 oranında vergi geldi.

‘İKTİDAR ÜRETİCİYİ BİTİRMEYİ KAFAYA KOYMUŞ’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu Başkanı Veteriner Hekim Selçuk Karakülçe, şap hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan üreticinin yeni vergi düzenlemesiyle "son darbe"yi yediğini söyledi. Karakülçe, "İktidarın son kalan üreticileri de bitirmeyi kafaya koyduğu anlaşılıyor. Üretici zaten yorgun; şap hastalığıyla boğuştu, hayvanlarını kaybetti, destek alamadı. Şimdi belini doğrultmaya çalışırken bir sabah uyanıyor ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yem katkı maddelerine yüzde 20 KDV getirdiğini görüyor. Üreticinin zaten maliyetleri yüksek. Bu düzenleme ile yem maliyetine yüzde 3 ila 6 oranında 'gizli zam' yapılması demektir. Türkiye fellik fellik dünyanın dört bir tarafında et arıyor, 'Ramazan ayında et fiyatlarını dengede tutayım' diye. Ama içerideki üreticiyi korumuyor. Diğer taraftan da şap enfeksiyonunu mücadele ederken çok fazla damızlıklarımız kesildiği için süt fiyatları yükseliyor. Ciddi bir süt açığı var. Tavuk ve yumurtada üretiminde de premiksin yeri çok önemlidir. Orada da çok ciddi fiyat farkları meydana gelecek, üreticiye negatif yansıyacak. Dolayısıyla beyaz et ve yumurta f iyatlarında da yine önümüzdeki günlerde yükselme göreceğiz. Maalesef vatandaşın lokmasından bir parça daha eksilmiş olacak. Bu düzenleme ramazan sonu yapılabilirdi vatandaş da iftarda sahurda, doya doya et, yumurta yerdi" dedi.

‘FİYATLAR ARTACAK’

Titar Tarım Hayvancılık Başkanı Mehmet Doğan da “Düzenleme artı bir maliyet getirdi. Bu da üreticinin maliyetlerini astronomik olarak arttırmış olacak. Üreticinin maliyetlerine yansıyan bu durum aynı zamanda tereddütsüz etin de sütün de fiyatların artmasına da neden olacaktır” diye konuştu