Urla halkının hurda gemi zaferi: Hurda gemi Demircili’den kaldırılıyor

İzmir’in Urla ilçesindeki Demircili Koyu’nda izinsiz şekilde kıyıya çekilen ve burada sökülmek istenen “Gökbey” adlı hurda gemiye yönelik tepkiler büyüyor. Yaklaşık 3 ay önce kıyıya çekilerek başlatılmak istenen kaçak gemi söküm faaliyetine karşı Urla Belediyesi, Urla Kent Konseyi ve çevre gönüllülerinin başlattığı eylemlerin 11.’si Demircili Koyu’nda yapıldı.

“MAHKEME EL KOYDU”

Eyleme katılan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da “11 haftadır Demircili sahilimizde, doğamızı ve yaşam alanlarımızı korumak için sürdürdüğümüz mücadele sonuç verdi. Mahkemeden el koyma kararı çıktı. Süreç şimdi hukuki olarak devam edecek. Karara itiraz edilmesi durumunda gemi yediemine alınacak; itiraz süreci olmazsa Aliağa’da söküme gönderilecek. Ancak sonuç ne olursa olsun, artık biliyoruz ki bu hurda geminin Demircili’de kalma ihtimali yok. Bu sadece bir geminin kaldırılması değil; Bu, kentini seven insanların sabrının, dayanışmasının ve haklı mücadelesinin karşılık bulmasıdır.Demircili sahili nefes alacak. Ve biz, doğamızı korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreç boyunca her pazar günü sahilde bir araya gelerek ses veren, emek veren, omuz omuza duran herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan grup Demircili Koyu’nda Çeşmealtı’na geçerek yapılması planlanan yat limanı projesine karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi.