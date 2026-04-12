Bebek’teki Lucca’ya uyuşturucu operasyonu: Ünlü isimler gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek’teki Lucca’ya operasyon yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında sosyal medya ünlüsü Samet Liçina bu akşam yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Oyuncu İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiği İnanoğlu’nun yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya ünlüleri Mika Slowana ve Elif Karaaslan da bulunuyor.
Şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği Adrian’ın yurt dışında olduğu tespit edildiği öğrenildi.
Lucca’nın sahibi Cem Mirap da gözaltına alınan isimler arasında.