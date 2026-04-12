Bebek’teki Lucca’ya uyuşturucu operasyonu: Ünlü isimler gözaltında

12.04.2026 01:08:00
Haber Merkezi
İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek’te bulunan Lucca adlı mekâna operasyon düzenlendi. Ünlü isimlerin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında sosyal medya ünlüsü Samet Liçina bu akşam yapılan operasyonda gözaltına alındı. 

Oyuncu İlker İnanoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiği İnanoğlu’nun yurt dışında olduğu tespit edildi. 

Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya ünlüleri Mika Slowana ve Elif Karaaslan da bulunuyor.

Şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği Adrian’ın yurt dışında olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Lucca’nın sahibi Cem Mirap da gözaltına alınan isimler arasında. 

