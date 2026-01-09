Vali Elban: Su sorunu deniz suyu arıtılarak çözülmelidir

İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elban, İzmir’de uzun süredir hissedilen su krizi, iklim değişikliğinin yağış rejimine etkisi ve Gediz Nehri’ndeki kirlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“DENİZDEN SU ALINMASI GEREKİYOR”

Küresel iklim krizi ve kuraklığın İzmir genelinde ciddi bir su stresine yol açtığını belirten Elban, denizden su temini konusunun artık kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Elban, deniz suyunun arıtılarak kullanılması teknolojisinin ucuzladığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Her şeyden önce denizi kullanıp su almamız gerekiyor. Bugün denizden üretilen su maliyetliyle İZSU’nun su maliyeti hemen hemen aynı. Çok hızlı eylem alınması gerekiyor. Şu an gerçekten su konusunda güzel yağmurlar geldi ama arzu edilen havzaya çok yağış düşmedi. İklim krizinin bir sorunu da bu zaten. Siz yıllık yağış miktarına bakıyorsunuz, yağış miktarının aynısı yağıyor. Ancak önceden yavaş yavaş yağan yağmur şimdi ısa sürede tek bir noktaya düşüyor. Bu iklim kuşağında gördüğümüz en önemli etkilerden biri bu. İstatistik olarak bakılınca belki de yağış miktarı değişmiş görünmüyor ama çok düzensiz. Sahile düşen yağışlar havzalara düşse su stresimiz belki daha az olurdu. Suyla ilgili bu düzensizlik bu ikilim kuşağında en önemli etken oldu. Diğer iklim kuşaklarında da var ama etkisi daha az hissediliyor. Oralardaki düzensizlik ya da kısmi azlık çok daha az etkileniyor. Ancak bizim iklim kuşağımız zaten su stresi altında olan bir iklim kuşağı. Suyla ilgili genel durum bu."

GEDİZ NEHRİ DEĞERLENDİRMESİ

Elban, Gediz Nehri'ndeki kirlilikle ilgili sorular üzerine merkezi hükümetin bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Vali Elban, "Merkezi hükümet boyutunda ciddi tedbirler alındığını görüyoruz. Tarımla ilgili yapılan çalışmalar, evsel atıklarla, sanayi atıklarıyla ilgili çalışmalar var. Bir günde belki kesilmiyor ama ciddi bir çalışma var. Bizim sınırlarımıza girdiği andan itibaren deltaya dönüşüyor zaten çok tehdidi de yok. Kirlilik bir sorun. Başka kirli yerler de var yani" dedi."