Vergi Haftası’nda ‘Adalet’ vurgusu

Her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında vergi bilinci, gönüllü uyum ve mali disiplin konuları bir kez daha gündeme taşındı. Verginin yalnızca ekonomik bir yükümlülük değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve kamusal dayanışmanın temeli olduğuna dikkat çekilirken sistemin adalet boyutu ön plana çıktı.

"ADALETİN SAĞLANMASI GEREKİR"

İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Kuzu, vergi sisteminin güçlü olmasının yanında adil olması gerektiğini vurgulayarak sürdürülebilir bir mali yapının ancak adalet, şeffaflık ve güven ilkeleri üzerine inşa edilebileceğini ifade etti. Başkan Kuzu, “Vergi, güçlü devletin ve sürdürülebilir kamu hizmetlerinin temelidir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten altyapıya kadar tüm kamu hizmetleri vergi gelirleriyle finanse edilir. Ancak vergi sisteminin sürdürülebilir olması için yalnızca tahsilatın değil, adaletin de sağlanması gerekir” dedi.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ"

Ücretliler ve sabit gelirli kesimler üzerindeki yükün arttığını söyle yen Kuzu, “Dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir sistemde, gelir düzeyi ne olursa olsun herkes aynı oranda vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu durum, düşük ve orta gelirli vatandaşlarımız açısından daha ağır bir yük anlamına geliyor. Oysa çağdaş vergi sistemle rinde esas olan, ‘çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi’ ilkesidir. Bizler hem mükellef ile devlet arasında köprü görevi görüyoruz hem de kayıt dışılıkla mücadelede aktif rol üstleniyoruz. Vergi bilincinin artırılması, gönüllü uyumun güçlendirilmesi ve adil bir sistemin inşası için meslek mensuplarının bilgi birikimi ve tecrübesi vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.