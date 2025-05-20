Yakamoz Yat Limanı’na mahkemeden bir ret daha

Muğla’nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık Mahallesi Pencereli Mevkiinde Tatsan Turizm A.Ş. tarafından 2001 yılında Önemli Kuş Alanı ilan edilen ve uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan Güllük Deltası Sulak Alanı’na yapılması planlanan Yakamoz Yat Limanı ve Çekek Yeri Projesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ikinci kez verilen “ÇED Olumlu” kararı Muğla İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği (MUÇEP) ve bölge sakinlerinin açtığı davada mahkeme heyeti “Projenin çevreye olumsuz etkisinin olacağı anlaşıldığı” gerekçesiyle ÇED’i iptal ederken bakanlığın avukatları kararı Danıştay’a taşıdı.

Bakanlığın avukatlarının Danıştay’a verdiği dilekçeyi paylaşan MUÇEP yaptığı açıklamada, “Bakanlığın avukatları iki kez idare mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporundaki yanlış ve hatta yalan bilgileri temyiz dilekçesinde tekrarlamakta bir beis görmemiş. İki ayrı davada üç bilirkişi heyeti gerek Yakamoz Marina ve Çekek Yeri ÇED Raporunda gerekse Dip Tarama ÇED Gerekli Değildir kararlarının hukuka uygun olmadığını söylemiş ve mahkemeler 2 kere iptal kararı vermiştir. Dip Tarama için ayrı bir dosya ve iptal kararı varken, bakanlık avukatlarının hazırladığı Danıştay temyiz dilekçesinde proje kapsamında dip tarama yapılmayacağı tekrar edilmekte, Dalyan’ın Köyceğiz’de olduğuna ilişkin bir cümle kurulmaktadır” denildi. ÇED raporunda bölgede balıkçılığın yapıldığının yazmasına rağmen avukatların verdiği dilekçede balıkçılık yapılmadığı iddia edilmesine tepki gösterilen açıklamada, “Bir marina için rüzgar yönü, hızı ve dalga boyu değerlendirilmesi gereken en önemli hususlardan olmasına rağmen, proje alanından 85 km uzaklıkta ve karasal bir iklimde yer alan Muğla meteroloji istasyonu verilerinin kullanılmasının her 2 bilirkişi heyetince de uygun görülmemesinin de temyiz dilekçesinde önemsiz bir konu olarak addedilip hükme esas alınmamasını talep etmeleri karar vericilerin nasıl yanıltmaya çalıştıklarına ilişkin verilecek örneklerden sadece birisi” ifadeleri kullanıldı.