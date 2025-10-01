Yarımada Belediyeler Birliği’nden eğitime destek

Yarımada Belediyeler Birliği’nin 2025 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısı, Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay başkanlığında, Güzelbahçe Belediyesi ev sahipliğinde Güzbel Avlu Cafe’de yapıldı. Toplantıya Yarımada Belediyeler Birliği ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yanı sıra, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve Yarımada Belediyeler Birliği meclis üyeleri katıldı.

Haziran ayı toplantı tutanak özetinin okunup kabulü ile başlayan oturumda, 2026 yılı mali gelir-gider bütçesi görüşülerek karara bağlandı. öğrencilere verilen 1500 TL’lik bursun 2 bin TL çıkarılmasını öngören önerge oy birliğiyle kabul edildi. Son gündem maddesinde ise Yarımada Belediyeler Birliği tarafından yurt dışına yapılacak inceleme ve araştırma gezisi kararı alındı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Yarımada Belediyeler Birliği ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, öğrencilere yönelik verilen burs desteğinin önemine değinerek “150 öğrencimize ilk kez burs desteği sağladık. Geçen sene 1500 TL olan burs desteğimizi 2.000 TL ye çıkartıyoruz. Aldığımız yeni kararla bu desteğimiz yeni dönemde de kesintisiz devam edecek. Geçtiğimiz yıl Karaburun’da ağırladığımız ‘Özgür Üniversite Hareketi’ öğrencilerimiz için bu yıl daha kapsamlı bir kampı Selçuk Pamucak’ta düzenledik. Yaklaşık 150 öğrencimizi bu kampta misafir ettik ve öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Öğrencilerimiz, memnuniyetlerini Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile paylaşmak üzere bir görüşme gerçekleştirecekler ve bu buluşmada tüm Yarımada Belediyeler Birliği başkanlarımızı da yanlarında görmek istiyorlar. Ülkesi için dik duran, boyun eğmeyen gençlerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceğiz. Alınan tüm kararların Yarımadamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.