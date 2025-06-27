Yaşam tehdit altında

Enerji ve madencilik faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının önünü açan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, yaklaşık 26 saat süren görüşmelerin ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan geçti. Teklifin salı günü TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenirken köylüler ve çevre aktivistlerinin Meclis’e gitmesi yasa teklifinin görüşülmesini erteletti. Ancak AKP, bu kez de İklim Kanun Teklifi’ni TBMM Genel Kurulu’na getirdi.

IŞIK: KONU ZEYTİN DEĞİL, HAYATIMIZ

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanları’nın korunması için uzun süredir mücadele yürüten İkizköy muhtarı Nejla Işık, “Konu zeytin değil; tarım alanlarımız, hayatımız, evimiz, barkımız, her şeyimiz elimizden gidiyor. O yüzden bu bizim için çok önemli. Mücadeleyi büyüteceğiz, birlikte başaracağız. Bu sadece ağaç değil, yaşam hakkı meselesi. Biz burada sadece bir ağacı değil, bir yaşam biçimini savunuyoruz. Her şeyimizi elimizden alıyorlar. Bu yasa geçerse geriye hiçbir şeyimiz kalmayacak” diye konuştu.

AKOVA: ZENGİNLİK TEHDİT ALTINDA

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, zeytinliklerin Türkiye’nin önemli bir zenginliği olduğunu ve teklifin yasalaşmaması yönünde umutlu olduklarını dile getirerek “Atatürk döneminde çıkarılan 3573 sayılı yasa ile zeytinlik alanlar korunmaya başlandı. Umuyoruz ki Genel Kurul’dan geçmez. Türkiye’nin zeytinden doğan büyük bir zenginliği var ve bu zenginlik ciddi bir tehdit altında. Biz zeytinin ve zeytincinin yanındayız. Zeytine zarar verecek herhangi bir düzenlemeyi uygun görmüyoruz. 1995 yılından beri bu tür girişimler hep komisyondan dönerdi. Fakat 11. kez geldiler ve bu kez komisyon kabul etti. Madenciler yıllardır bu konuda ısrarcı. Siyasi partiler değişti, iktidar değişti ama onların bu ısrarı hiç değişmedi” ifadelerini kullandı.



