Yaşar Üniversitesi dünyanın en iyileri listesinde

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) “2026 Dünya Üniversite Sıralamaları” listesini açıkladı. Scopus’ta yer alan farklı alanlara göre THE Dünya Sıralaması’na giren üniversiteler; eğitim kalitesi, araştırma gücü, uluslararası görünürlük, akademik alıntılar ve endüstriyle iş birliği gibi kriterler üzerinden değerlendiriliyor. Yaşar Üniversitesi, THE listesinde genel sıralamada Ege Bölgesi’nde ilk 3’e girerken alan sıralamalarında ise İşletme-İktisat ve Sosyal Bilimler alanlarında Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 10’da Ege Bölgesi’nde ise birinci sırada yer alarak kurumsal başarısını yineledi.

KÜRESEL VİZYONUN AKADEMİK TESCİLİ

Başarıyla ilgili Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Eğitim yolculuğumuza başladığımız ilk andan itibaren temel önceliğimiz, gençlerimizi yarının dünyasına sadece mezun olarak değil, tam donanımlı bireyler olarak hazırlamak oldu. Kurum kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz bu öncelik, bugün bizi uluslararası arenada hem bölgemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı haline getirdi. Bilimsel üretkenliği artıran güçlü altyapımız ve nitelikli araştırmalara verdiğimiz destekle, çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşıyacağımıza inancım tam. Bilgiyi sadece üretmekle yetinmiyor, o bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürerek yaşayan bir değer haline getiriyoruz. Elde ettiğimiz bu saygın derece, izlediğimiz öncü vizyonun küresel ölçekte bir kez daha tescillenmesinden ibarettir” diye konuştu.

BAŞARI HEDEF DEĞİL, SORUMLULUK

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de, “Dünya üniversiteleri arasında üst sıralarda yer almak elbette hepimiz için büyük bir gurur. Ancak biz eğitim ve araştırmadaki başarıyı sadece bir hedef olarak değil, üzerimizdeki temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bizi asıl heyecanlandıran tablo ise şu: Sıralamada üzerimizde yer alan pek çok dünya üniversitesinden çok daha kısıtlı imkanlarla, onlarla aynı nitelikte akademik sonuçlar alabiliyoruz. Bu durum, araştırma sistemimizin ne kadar doğru ve verimli işlediğinin en somut kanıtı. Şimdi önceliğimiz, bilimsel çalışmalara verdiğimiz desteği daha da artırarak bu başarımızı her yıl biraz daha yukarıya çekmek” dedi.