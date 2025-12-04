Yaşar Üniversitesi’nden uluslararası başarı

Yaşar Üniversitesi, Avrupa Konseyi’nin prestijli akademik ağı OCEAN’a (Open Council of Europe Academic Networks) kabul edildi. Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleşen üyelik, üniversiteyi İzmir’de bu ağa kabul edilen ilk yükseköğretim kurumu konumuna taşıdı. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen OCEAN ağına Türkiye’den kabul edilen üçüncü kurumsal üye olan Yaşar Üniversitesi, bu alandaki yetkinliğini uluslararası platformda tescilledi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, OCEAN üyeliğinin üniversiteye sağlayacağı prestij ve katkılarla ilgili şunları söyledi: “Kurumsal üye olmamız sayesinde OCEAN bünyesindeki program tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize açılmış oldu. Programın sunacağı kış ve yaz okulları ile çevrim içi sertifika programları çok avantajlı. Ağırlıklı olarak hukuk alanında nitelikli eğitimler yer alıyor. Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz, bu eğitim programlarına katılıp sertifika alabilecekler. Uluslararası konferanslara ve projelere de dahil olabileceğiz. Böylece, ‘OCEAN’ uluslararasılaşma stratejimizin bir parçası olacak. Bizim hukuk sistemimiz gereği hukuk uygulamalarının odak noktası yerelde kalıyor. Ama bizim Hukuk Fakültemiz yüzde 30 İngilizce eğitim veriyor. Dolayısıyla uluslararası temasa da destek veriyor. Müfredatın içinde uluslararası hukuk eğitimini de veriyoruz. Ayrıca, enerji ve bilişim hukuku gibi özelleşmiş alanlarda da akademik çalışmalarımız ve yüksek lisans programlarımız var. OCEAN eğitim programları sayesinde, sertifika alan öğrencilerimizi bazı seçimli derslerden de muaf tutabileceğiz. Aslı ve Emre hocamızı, fakültemizi ve Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kutluyorum.”

BİLİMSEL BAŞARI

Üyelik süreci, Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Topukcu İduğ’un geçtiğimiz yıl gerçekleşen bireysel üyeliği ile başladı. Daha sonra Prof. Dr. Emre İşeri’nin yürütücülüğünde sürdürülen çalışmalarla tamamlandı. “2020 Çoklu Baro Düzenlemesi”nin (her ilde birden fazla baro açılmasına olanak tanıyan yasal uygulama) hukuk devleti üzerindeki etkilerini inceleyen "Sivil Toplum ve Hukukun Üstünlüğü: Türkiye’de Baroların Rolü" başlıklı bilimsel araştırma projesi (BAP) kurumsal başvurunun dayanağını oluşturdu. Projenin odak noktasının OCEAN’ın temel misyonu olan demokrasi ve insan hakları ile birebir örtüşmesi, merkezin araştırma kapasitesi ve Avrupa-Akdeniz Yüksek Araştırmalar Enstitüsü (IASEM) gibi kurumlarla süregelen iş birlikleri, Yaşar Üniversitesi’nin başvurusunun hızla onaylanmasını sağladı.

AVRUPA STANDARTLARINDA SERTİFİKA

Avrupa Konseyi’nin prestijli akademik OCEAN üyeliği, Yaşar Üniversitesi akademisyenlerine Avrupa Konseyi’nin geniş akademik ağına ve araştırma projelerine doğrudan erişim imkânı sağlıyor. Öğrenciler ise insan hakları, göç, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre-iklim adaleti ve dijital haklar gibi güncel konularda Avrupa Konseyi standartlarında hazırlanan HELP (Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi) çevrim içi derslerine ücretsiz erişebilecek. Ayrıca sertifika da alabilecek. Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emre İşeri ise "İzmir’de ilk, Türkiye genelinde ise kurumsal düzeyde üçüncü üye olarak yer aldığımız OCEAN ağı, önemli kilometre taşıdır. Bu üyelik sayesinde akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, Avrupa Konseyi’nin akademik havuzuna doğrudan erişim sağlayarak; insan hakları, iklim adaleti ve dijital haklar gibi küresel önceliklere sahip konularda yetkinliklerini artıracak. Özellikle öğrencilerimizin HELP sertifika programlarına erişimi, onlara kariyerlerinde büyük bir avantaj sağlayacak. Hâlihazırda yürüttüğümüz 'Sivil Toplum ve Hukukun Üstünlüğü' projemizde de OCEAN üyeleriyle ortak çalışmalar ve mülakatlar planlıyoruz." diye konuştu.