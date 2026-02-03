Yaşlanan dünyanın gelecek projeksiyonu İzmir’de çiziliyor

Küresel demografik dönüşümün en önemli başlıklarından biri olan "sağlıklı yaş alma", bilimsel ve teknolojik perspektiflerle İzmir’de masaya yatırılıyor. Kare Fuarcılık tarafından düzenlenen PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek olan PAN Geriatrics Sempozyumu’nun tanıtım toplantısı yapıldı. Organizasyon komitesi, fuarın kapılarını açmasına günler kala gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, İzmir’in yaşlı dostu kent kimliğini pekiştirecek bu stratejik vizyonun detaylarını paylaştı. 5-7 Şubat 2026 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu dev organizasyon; akademik derinliği, yerel yönetimlerin gücünü ve sektörün yenilikçi yüzünü bir araya getiren multidisipliner bir yapı olarak öne çıkıyor.

ŞAHİN: BİLGİ KİRLİLİĞİNE KARŞI BİLİMSEL BİR YOL GÖSTERİCİ

Sempozyum Organizasyon Komitesi Başkanı ve Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, modern dünyada bilgi kirliliğinin en çok yaşlı bireyleri ve hasta yakınlarını vurduğunu belirterek şunları söyledi: "Bilgiye erişimin dijital gürültü nedeniyle her geçen gün zorlaştığı bir çağda, bu tür bilimsel platformlar toplum için birer fener görevi görüyor. PAL Expocare ve PAN Geriatrics, yalnızca bir sergi alanı değil; yaşlı bireylerin ve ailelerinin kanıta dayalı bilimsel gelişmelerle donatıldığı bir eğitim sahasıdır. Fuarımızda, en yeni Alzheimer araştırmalarından akıllı teknolojilere kadar geniş bir yelpazeyi, gerçek ihtiyaç sahipleriyle etik bir çerçevede buluşturuyoruz."

ÜLGEN: BAKIM YÜKÜNÜ PAYLAŞIYOR, ESENLİĞİ ÖNE ÇIKARIYORUZ

Ege Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Psk. Mevlüt Ülgen, demografik krizin ancak toplumsal bir ekosistemle yönetilebileceğine dikkat çekerek, “Dünya nüfusunda ileri yaşın artışı bir başarıdır, ancak bu başarının sürdürülebilirliği 'esenlik' (well-being) haline bağlıdır. Biz bu organizasyonda sadece kronik hastalıkları değil; bakım yükünün hafifletilmesini, beslenmenin hayati rolünü , sporun ve sosyal aktivitelerin iyileştirici gücünü tartışıyoruz. Hedefimiz, yaşlı bireyin teknolojiyle desteklendiği, ancak sosyal hayattan koparılmadığı üretken bir yaşlanma modelini toplum hafızasına kazımaktır" dedi.

AKTAŞ: SAĞLIKLI YAŞ ALMA ALANINDA GÜÇLÜ BİR EKONOMİK EKOSİSTEM

Kare Fuarcılık Genel Müdürü Akın Aktaş, sağlıklı yaş almanın bir sanayi koluna dönüştüğünü ve bu alandaki yatırım potansiyelini şu sözlerle aktardı: "PAL Expocare ile mottomuz sadece 'uzun yaşamak' değil, 'üretken ve bağımsız yaşamak'. Fuarımızda yer alan 100’ün üzerinde marka ve kurum; rehabilitasyondan medikal teknolojilere, mobilite çözümlerinden dijital sağlık takip sistemlerine kadar yarının dünyasını bugünden sunuyor. Bu güçlü buluşma, Türkiye için yeni iş birlikleri, yabancı yatırımlar ve ciddi bir istihdam kapısı aralayacaktır. Amacımız, sağlıklı yaş alma alanında İzmir merkezli sürdürülebilir bir ekonomik değer zinciri oluşturmaktır."

ER: YENİ FUAR İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR

Kare Fuarcılık CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Ercüment Er, etkinliklerin başarısının sadece profesyonel hedeflerle değil, insani bağlarla ölçüldüğünü belirterek şirketin vizyonunu şu sözlerle özetledi:"Fuar ve etkinliklerimizin temel motivasyonu, katılımcılarımızın profesyonel hedeflerine ulaşmasıdır; ancak biz bu hedefleri akademik bilgi, sanatsal dokunuşlar ve ilhamla harmanlıyoruz. Yüz yüze etkileşimin dijital platformlarla ikame edilemeyeceğine inanıyor, katılımcılarımızın kendilerini bir topluluğun parçası hissettikleri organizasyonlar tasarlıyoruz. Kare Fuarcılık olarak eğitimden sergiye, kongreden özel tanıtım etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede, minimum maliyetle maksimum fayda sağlayan nitelikli pazarlama çözümleri sunuyoruz."

Er ayrıca, Kare Fuarcılık’ın dinamik büyüme stratejisinin bir parçası olan yeni projelerini de medya mensuplarıyla paylaştı: "Vizyonumuz sadece İzmir ile sınırlı değil. 15-18 Mayıs 2026 tarihlerinde Ayvalık’ın verimli topraklarında Kuzey Ege’nin en büyük tarım ve hayvancılık buluşması olan AgroAyvalık’ı düzenleyeceğiz. Ayrıca çocuk eğitimine odaklanan Uniqkids Çocuk Eğitim Günleri ve PAL EXPOCARE’in büyük ilgi görmesi beklenen Ankara ayağı için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Her projemizde inovasyon ve sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz."

Basın toplantısı, katılımcıların merak edilen tüm detaylara yanıt bulduğu verimli bir soru-cevap bölümüyle sona erdi. 5 Şubat Perşembe günü kapılarını açacak olan organizasyon, üç gün boyunca ücretsiz etkinlikler, uzman seminerleri ve teknolojik tanıtımlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.