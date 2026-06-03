Yeşile adanan bir hayat hafızalarda yeniden filizlendi

Tarzan ve Çevre Günleri programı, Manisa Kurtuluş Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener’in katıldığı program, “Manisa Tarzanı” sergisinin açılışıyla başladı. Yazar Bedriye Aksakal ve Araştırmacı-Yazar Haydar Aksakal’ın özel koleksiyonundan hazırlanan, küratörlüğünü ise Erkan Akbalık’ın üstlendiği sergi, Ahmet Bedevi’nin yaşamına ışık tutan fotoğraflarla ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı.

DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN BİR YAŞAM

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Manisa Tarzanı” söyleşisi, yazarlar Bedriye Aksakal, Haydar Aksakal, Hakkı Avan ve Erkan Akbalık’ın katılımıyla yapıldı. Söyleşide, Ahmet Bedevi’nin dönemin çok ötesindeki yaşam felsefesi ele alındı. Konuşmacıların, savaşın izlerini taşıyan bir askerin kendisini toprağa ve yeşile adama hikayesini paylaştığı anlarda salonda duygusal anlar yaşandı. Ahmet Bedevi’nin yıllar önce verdiği mücadelenin, bugünün küresel iklim ve çevre sorunları karşısında ne kadar öncü bir duruş olduğu vurgulandı.

“KENDİ İFADELERİYLE MANİSA TARZANI” KİTABI TANITILDI

Programın son bölümünde, Erkan Akbalık’ın kaleme aldığı “Kendi İfadeleriyle Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin Hayatı” adlı kitabının lansmanı yapıldı. Ahmet Bedevi'nin yaşam yolculuğunu kendi anlatımları ve dönemin tanıklarıyla günümüze taşıyan eser, katılımcılardan tam not aldı.