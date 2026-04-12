Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Fethiye Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Festivali sona erdi. Festival kapsamında resim yarışmaları, fotoğraf sergileri, halk oyunları ve dans gösterileri, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca kuzugöbeği mantarı başta olmak üzere yöresel yemeklerin yapımı, yerel tatların sunulduğu stantlar ve dastar dokumacılığına yönelik etkinlikler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Doğaseverler için düzenlenen mantar avı ve doğa yürüyüşleri de festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı. Gastronomi alanında ise yemek yazarı Elif Korkmazel’ingerçekleştirdiği yemek atölyesi çalışması katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Bunun yanı sıra, antik Kadyanda Antik Kenti ve bölgenin gastronomi kültürü üzerine yapılan söyleşiler de büyük beğeni topladı.

KADIN BELEDİYE PERSONELLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DASTAR DEFİLESİ İLGİ GÖRDÜ

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde düzenlenen dokuma ve dastar defilesi oldu. Belediye bünyesinde çalışan kadınların katkılarıyla hazırlanan defilede, geleneksel dokuma kültürü modern yorumlarla sahneye taşındı.

KARACA: YEREL ÜRETİME VE KÜLTÜREL MİRASI YAŞATAN ORGANİZASYONLARA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yerel üretimi destekleyen ve kültürel mirası yaşatan organizasyonlara büyük önem verdiklerini vurguladı. Karaca, bu tür etkinliklerin bölge turizmine katkı sağladığını belirterek, “Yerelde güçlenmeden genelde güçlü olamayız” dedi. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür eden Karaca, “harika bir organizasyon ile binlerce kişiyi Yeşilüzümlü’de ağırladık. Bugün özellikle çok kalabalık. Herkese katılımları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Festivalin son gününde ise Dedublüman grubu sahne aldı. Yeşilüzümlü meydanını dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.