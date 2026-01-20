Yetişkin’den marina projesine itiraz: Sığacık’ın ölüm fermanıdır

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Sığacık Teos Marina’nın kapasite artış projesine ilişkin hazırlanan yeni ÇED raporuna ve proje detaylarına tepki gösterdi. Bölgenin doğal yapısını, güvenliğini ve ekonomisini tehdit ettiğini belirttiği verilere dikkat çeken Yetişkin, projenin kamu yararından çok rant üretme odaklı olduğunu dile getirdi. Yetişkin, marina projesindeki maliyet tutarsızlıklarından Sığacık Körfezi'nin girişini daraltan çalışmaya kadar bir dizi başlıkta kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı.

25 YILLIK GELİR İÇİN TÜM SIĞACIK’TAN VAZGEÇMEYİZ

Yetişkin’in aktardığına göre hazırlanan yeni ÇED raporuna göre, projede kapasite artışı revize edilerek yat bağlama kapasitesi 270 tekneden 258 tekneye düşürüldü. Karadaki tekne bağlama kapasitesi ise 80’den 250’ye çıkarıldı. Proje kapsamında otel yapımından vazgeçildiği ve 64 metrekarelik orman alanından feragat edildiği belirtilse de projenin ekonomik ömrünün 25 yıl olması hedeflenirken, inşaat sürecinde 20, işletme döneminde ise sadece 13 kişiye istihdam sağlanacağı ortaya çıktı. Yetişkin söz konusu tabloyu "Sığacık’ın eşsiz doğasını, binlerce yıllık tarihini ve körfezimizin geleceğini sadece 13 kişilik bir istihdam vaadi için riske atıyorlar. Bu projenin, Seferihisar halkına sunduğu 'katkı' bu kadar. 25 yıllık ekonomik gelir hedefi için bir bu kadar az bir istihdam sayısı olamaz. Bu proje Sığacık’a iş değil, yük getirecektir. 25 yıllık gelir için binlerce yıllık tarihi balıkçı kasabası Sığacık’tan vazgeçmemizi kimse beklemesin" dedi.

MALİYET DÜŞSÜN DİYE DOĞAL LİMAN FEDA EDİLİYOR

Yetişkin, projenin resmi kayıtlardaki bütçesinin 40,5 milyon TL olarak açıklandığını, bunun sektör verileri ile arasında tutarsızlık olduğunu söyledi. 2024 yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyet Listesi’ne göre, 258 teknelik bir artışın yatırım maliyetinin 100 milyon TL’yi aşması gerektiğini belirten Yetişkin, “Örneğin, 700 kapasiteli Demre Marina’nın maliyeti 790 milyon TL iken, Teos Marina projesinin bu kadar düşük maliyetle planlanmasının arkasında, Sığacık’ın "doğal liman" özelliğinin kullanılarak maliyetten kaçılması yatıyor. Rakamlar ortada; bu yatırımın bu kadar ucuz görünmesinin tek bir sebebi var. Sığacık’ın Allah vergisi doğal liman özelliğini sermaye için bedava bir altyapı olarak kullanmak istiyorlar. Normalde milyonlarca dolar harcanarak yapılması gereken mendirekler, korunaklı alanlar zaten Sığacık’ta doğal olarak var. Para harcanmasın, maliyet düşsün diye bizim doğal zenginliğimizin heba edilmesine izin vermemeliyiz” diye konuştu.

ÇED RAPORUNA GÖRE BÖLGEDE BALIKÇILIK YAPILMIYOR

ÇED Raporuna göre bölgede balıkçılık yapılmadığını belirten Yetişkin, buna karşın Sığacık’ta yıllardır süren balıkçıların yaşadığı zorlukları hatırlatarak bölgeye sahip çıkılması çağrısı yaparak, “Kendi balıkçımız, kendi denizcimiz teknesini bağlayacak yer bulamazken, ekmek teknesini güvene alamazken, lüks yatlar gelsin diye körfezi kapatmak vicdana sığmaz. Elbette bu yatlar için de yatırım yapılabilir, ancak bunun yerinin ve biçiminin gözden geçirilmesi gerekli. Öncelik Sığacık’ın emektar balıkçısıdır, yerel halkıdır. Halkın denizi, halkın kıyıları, lükse kurban edilmemeli. Biz Sığacık’ı ranta değil, halka ve doğaya emanet etmeye kararlıyız. Herkesi de bu konuda destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

TSUNAMİ ÇOK DAHA BÜYÜK YIKACAK

Projenin körfez girişinde yaşanacak daralma ile riskler getirdiğine dikkat çeken Başkan Yetişkin; "İzmir depreminde tsunaminin Sığacık’ı nasıl vurduğunu, suların nasıl yükseldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Şimdi kalkıp körfezin nefes borusunu bu kadar daraltmak, olası bir felakette insanları ve tekneleri o körfeze hapsetmek demektir. Bu sadece bir çevre suçu değil, aynı zamanda can güvenliğini hiçe sayan bir proje. Bilim 'risk var' derken, girişi daraltmak akıl tutulmasıdır” ifadelerini kullandı.