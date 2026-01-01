Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yılın ilk günü Çeşme, Karaburun ve Urla’ya kar sürprizi

1.01.2026 13:01:00
DHA / İHA
İzmir'in deniz turizmi ile ünlü ilçeleri olan Çeşme, Karaburun ve Urla’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yeni yılın ilk günü İzmir’in turistlik ilçeleri Çeşme, Karaburun ve Urla karla uyandı. Gece geç saatlerde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Yağan karla birlikte yüksek bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan alanlarda yürüyüş yaparak karın keyfini çıkarırken çocuklar büyük bir sevinç yaşadı.

Çeşme'de yaşayan ve karı ilk kez gören birçok çocuk, dışarı çıkarak kartopu oynadı. Sevinç çığlıkları eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, bu özel anları cep telefonlarıyla kaydeden ailelere de renkli görüntüler sundu. 

Yağışın etkili olduğu bölgelerde araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler ise trafikte dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerledi. 

