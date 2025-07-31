Yıllardır yapılamayan yol 3 ayda bitti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yıllardır yapılmayı bekleyen Dodurga ve Bademli mahallelerini birbirine bağlayan yol, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Başkan Çavuşoğlu, hem çalışmaları yerinde incelemek hem de vatandaşlarla bir araya gelmek üzere bölgeyi ziyaret etti. Yapımı yıllardır yılan hikâyesine dönen, köylülerin her platformda dile getirdiği Dodurga-Bademli yolu nihayet modern ve güvenli bir hale kavuştu. Vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan Başkan Çavuşoğlu, verdiği sözü tutarak kısa sürede yolu tamamladı.

"VERDİĞİMİZ HER SÖZÜN ARKASINDAYIZ"

Yol incelemesi sırasında Dodurga ve Bademli mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, “Bu yol sadece iki mahalleyi değil, gönülleri de birbirine bağladı. Biz hemşehrilerimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Talebi aldık, çalışmaları başlattık ve 3 ay gibi kısa sürede bitirdik. Şimdi bu güzel yolu birlikte kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu mahallelerinde görmekten büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, yapılan hizmet için teşekkürlerini dile getirdi. “Allah razı olsun başkanımızdan. Yıllardır bu yolu bekliyorduk. Söz verdi ve yaptı” diyen vatandaşlar, duygularını içtenlikle paylaştı.