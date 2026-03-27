Yörük Çalıştayı ve Şöleni başlıyor

Yörük Çalıştayı ve Şöleni, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla 11-12 Nisan tarihleri arasında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilecek. Anadolu’nun köklü Yörük kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenecek etkinlik, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelecek Yörük topluluklarını bir araya getirecek. Program kapsamında Yörük yaşamına ait gelenek ve görenekler, el sanatları, müzikler, halk oyunları ve yöresel lezzetler katılımcılarla buluşturulacak. Aynı zamanda düzenlenecek çalıştay ile Yörük kültürü üzerine akademik ve kültürel paylaşımlar yapılacak. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun, ulusal ölçekte önemli bir kültür buluşması haline getirilmesi hedefleniyor.

Yörük Çalıştayı ve Şöleni’nin, katılımcılar ve ziyaretçiler için kültürel açıdan zengin, kapsayıcı ve kalıcı bir değer oluşturması amacıyla bir dizi program hazırlandı. Bu kapsamda 11 Nisan saat 10.00’da Bornova Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak ve çelenk sunma töreni yapılacak. Ardından Bornova Meydanı’ndan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na kadar kortej yürüyüşü var. Saat 11.00’de yöresel halk dansları gösterileri olacak. Açılış konuşmaları sonrasında ise çalıştay kapsamında paneller düzenlenecek. Şölenin ikinci günü olan 12 Nisan’da ise etkinlikler saat 12.00’de başlayacak. Halk dansları gösterilerinin sunulacağı alanda sırasıyla Zeynep İlhan, İsmail Çakır, Neslihan Yılmaz, Fatma Meşe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası & Burak Maral konserleri düzenlenecek.