Yunanistan’da yaşayan Türklerin sorunları konuşulacak

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER), Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, E.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle 19 Aralık 2025 saat 09.50’de Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda “Yunanistan’da Yaşamakta olan Türklerinin Sorunları Sempozyumu” düzenleyecek. Sempozyumda; Yunanistan’da Yaşayan Türklere Genel Bir Bakış: Tarih, Kültür ve Güncel Sorunlar” adlı iki söyleşiden sonra “Rodos Ve İstanköy Türklerinin Sorunları”, “Batı Trakya Türklerinin Sorunları” ve “Yunanistan’da Türk Kültürü” olmak üzere üç panelden oluşacaktır.

Sempozyum açış konuşmasında Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı yapacak.